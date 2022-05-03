До Маріуполя приїхав російський пропагандист Володимир Соловйов

У мережі рупор Кремля опублікував фотографію з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним і повідомив, що "подробиці будуть завтра".

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Російський пропагандист Володимир Соловйов, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, приїхав до заблокованого Маріуполя. Про це він повідомив сьогодні на своїй сторінці в соцмережах.

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Соловйов опублікував фотографію, на якій він у військовій формі, касці та бронежилеті без написів "Преса" стоїть поруч із головою так званої "ДНР" Денисом Пушиліним. На задньому фоні видно вхід до Металургійного комбінату ім. Ілліча.

"З Денисом Пушиліним у Маріуполі на прохідній Заводу Ілліча", — підписав він знімок і пообіцяв усі подробиці розповісти пізніше.

Нагадаємо, сьогодні ЗС РФ почали штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі. До цього майже добу завдавали удари за допомогою артилерії та авіації.

Трохи згодом замкомандир "Азова" розповів про ситуацію на "Азовсталі". За словами Святослава Паламара, окупанти РФ штурмують підприємство за допомогою бронетехніки, танків та великої кількості піхоти.