ЗС РФ почали штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі (фото, відео)

За словами Начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, російські військові почали штурмувати завод у кількох місцях. А до цього майже добу завдавалися удари за допомогою артилерії та авіації.

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Російські війська пішли штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, який контролюють українські військові. Наразі ворожі війська намагаються прорватися на територію підприємства. Про це заявив командир полку "Азов" Святослав Паламар у коментарі для видання "Українська правда".

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За його словами, цілу ніч по заводу завдавали ударів бомбами, внаслідок чого загинуло дві жінки, а прямо зараз відбувається штурм.

Окрім того, українські бійці передали послання президентові України Володимиру Зеленському.

"Ми знаємо, що президентові повідомляють про ситуацію в Маріуполі й він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна", — сказали військові України, які зараз перебувають в обложеному місті.

Начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін заявив, що окупанти почали штурмувати металургійний комбінат у кількох місцях. Він наголосив, що ЗСУ продовжує утримувати завод під контролем.

"Майже добу була артилерійська й авіаційна підготовка. Коли поїхали автобуси (евакуаційні, — ред.), дали паузи та почали хер*чити і вночі, і вдень. Зараз пішли на штурм заводу в кількох місцях. Тримаємо оборону, відбиваємось", — сказав Михайло Вершинін.

Що каже російська сторона?

Тим часом на "РИА Новости" з'явилася інформація від Міноборони РФ про те, що бійці "Азова" нібито скористалися режимом тиші для евакуації мирних жителів із території та вийшли на вогневі позиції.

"Зараз підрозділи російської армії та ДНР, використовуючи артилерію та авіацію, починають знищувати ці вогневі позиції", — сказано в повідомленні.

Російські пропагандисти також передають, що над заводом видно стовпи диму.

Нагадаємо, 1 травня Володимир Зеленський розповів, що із заводу вдалося евакуювати 100 мирних жителів. Операція проводилася за участю ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та міністерством із питань реінтеграції окупованих територій.

2 травня, в інтерв'ю Фокусу, голова Донецької ОВА розповів, що переговори про евакуацію поранених бійців з "Азовсталі" продовжуються, а інформація про плани з евакуації українських захисників "буде дуже закритою".

Раніше, 21 квітня Володимир Путін наказав зупинити штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі після того, як Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прозвітував про "взяття" міста. Президент РФ заявив, що Кремль "гарантує" життя тим українським бійцям, які складуть зброю та здадуться.