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Военный Фокус Российско-украинская война

В Мариуполь приехал российский пропагандист Владимир Соловьев (фото)

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Фото: скриншот | Владимир Соловьев

В сети рупор Кремля опубликовал фотографию с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным и сообщил, что "подробности будут завтра".

Российский пропагандист Владимир Соловьев, известный своими антиукраинскими высказываниями, приехал в заблокированный Мариуполь. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в соцсетях.

Соловьев опубликовал фотографию, на которой он в военной форме, каске и бронежилете без надписей "Пресса" стоит рядом с главой так называемой ДНР Денисом Пушилиным. На заднем фоне видно вход в Металлургический комбинат им. Ильича.

"С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной Завода Ильича", — подписал он снимок и пообещал все подробности рассказать позже.

Напомним, сегодня ВС РФ начали штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе. До этого почти сутки наносились удары с помощью артиллерии и авиации.

Чуть позже замкомандир "Азова" рассказал о ситуации на "Азовстали". По словам Святослава Паламара, оккупанты РФ штурмуют предприятие с помощью бронетехники, танков и большого количества пехоты.