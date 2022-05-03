Штурм продолжается: командир "Азова" рассказал о ситуации на "Азовстали" (видео)

По словам Святослава Паламара, оккупанты РФ штурмуют предприятие с помощью бронетехники, танков и большого количества пехоты. Также оккупанты пытаются высадить десант на катерах.

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В Мариуполе российские войска продолжают штурмовать металлургический завод "Азовсталь", который контролируют украинские бойцы. Всю ночь по территории предприятия работала российская корабельная и ствольная артиллерия, сбрасывались очень мощные бомбы. В результате чего погибли 2 гражданских женщины, а 10 людей были получили ранения разной тяжести. Об этом сообщил командир полка "Азов" Святослав Паламар в Telegram.

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"По состоянию на эту минуту продолжается мощный штурм территории завода", — сказал он.

Вооруженные силы России штурмуют "Азовсталь" с помощью бронетехники, танков и большого количества пехоты. Кроме того, оккупанты пытаются высадить десант на катерах.

Святослав Паламар добавил, что украинские бойцы делают все возможное, чтобы отбить этот штурм, однако призвали немедленно поспособствовать эвакуации мирных жителей, которые находятся на территории, чтобы безопасно отвезти их в Запорожье и на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, 3 мая российские войска начали штурм с нескольких мест Мариупольского завода "Азовсталь", где находятся ВСУ. В Минобороны России заявили, что бойцы "Азова" якобы воспользовались режимом тишины для эвакуации мирных жителей и вышли на огневые позиции. Российские пропагандисты также сообщали, что над заводом видны столбы дыма.

1 мая там произошла частичная эвакуация гражданских, тогда удалось забрать с территории завода "Азовсталь" 100 человек и отправить их в Запорожье.

Ранее, 21 апреля Владимир Путин приказал остановить штурм металлургического предприятия после того, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о "взятии" Мариуполя. Президент России также заявил, что "гарантирует" жизнь солдатам ВСУ, которые сдадутся и сложат оружие.