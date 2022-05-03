Штурм продовжується: командир "Азова" розповів про ситуацію на "Азовсталі" (відео)

За словами Святослава Паламара, окупанти РФ штурмують підприємство за допомогою бронетехніки, танків і великої кількості піхоти. Також окупанти намагаються висадити десант на катерах.

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У Маріуполі російські війська продовжують штурмувати металургійний завод Азовсталь, який контролюють українські бійці. Усю ніч на території підприємства працювала російська корабельна та ствольна артилерія, скидалися дуже потужні бомби. Унаслідок чого загинули 2 цивільні жінки, а 10 людей отримали поранення різної тяжкості. Про це повідомив командир полку "Азов" Святослав Паламар у Telegram.

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"Станом на цю хвилину триває потужний штурм території заводу", — сказав він.

Збройні сили Росії штурмують "Азовсталь" за допомогою бронетехніки, танків і великої кількості піхоти. Окрім того, окупанти намагаються висадити десант на катерах.

Святослав Паламар додав, що українські бійці роблять усе можливе, щоб відбити цей штурм, проте закликали негайно сприяти евакуації мирних жителів, які перебувають на території, щоб безпечно відвезти їх до Запоріжжя та на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, 3 травня російські війська розпочали штурм із кількох місць Маріупольського заводу "Азовсталь", де знаходяться ЗСУ. У Міноборони Росії заявили, що бійці "Азова" нібито скористалися режимом тиші для евакуації мирних мешканців і вийшли на вогневі позиції. Російські пропагандисти також повідомляли, що над заводом видно стовпи диму.

1 травня там сталася часткова евакуація цивільних, тоді вдалося забрати з території заводу "Азовсталь" 100 осіб і відправити їх до Запоріжжя.

Раніше, 21 квітня Володимир Путін наказав зупинити штурм металургійного підприємства після того, як глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про "взяття" Маріуполя. Президент Росії також заявив, що "гарантує" життя солдатам ЗСУ, які здадуться і складуть зброю.