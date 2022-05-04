Вместо Донецка: оккупанты планируют провести парад на 9 мая в Мариуполе, — разведка

В приазовский город прибыл первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который будет отвечать за "торжественную часть".

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Россия планирует провести парад в разрушенном Мариуполе. Для этого в город прибыл первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Как передают разведчики, Кириенко ответственен за вопросы, касающиеся ОРДЛО. Его основная задача в Мариуполе — подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. ВС РФ отказались от идеи проведения праздничных действий в оккупированном Донецке.

Поэтому Мариуполь должен стать центром всех торжественностей на 9 мая. С этой целью в центре города в срочном порядке разбирают завалы, убирают трупы убитых, а также невзорвавшиеся боеприпасы.

Для таких целей оккупанты начали масштабную пропагандистскую кампанию, в ходе которой россиянам будут демонстрировать сюжеты о "радости" встрече жителей Мариуполя с российскими оккупантами. Именно для этого приазовский город посетил пропагандист Владимир Соловьев и главарь пророссийских боевиков Денис Пушилин.

Напомним, 3 мая стало известно, что в Мариуполь приезжал пропагандист Соловьев. По данным советника мэра Андрющенко, в Мариуполе полная информационная блокада — жителям говорят о захвате Киева и Харькова.