В результате авиаудара по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 людей, — AP (фото)

Одна из очевидцев уничтожения театра в Мариуполе рассказала, что ей пришлось наступать на тела убитых, чтобы выбраться из здания. Также свидетели трагедии рассказали, что 100 людей на полевой кухне возле театра погибли, никто из них не выжил.

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Журналисты международного информационного агентства Associated Press воссоздали события 16 марта в Мариуполе, когда был нанесен авиаудар по городскому драмтеатру. Там прятались от российских оккупантов около 1200 человек. По данным журналистов, в результате авиаудара россиян по зданию погибли 600 людей. А опрошенные очевидцы не сомневаются в том, что их бомбила именно российская армия.

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Журналисты пообщались с 23 выжившими, спасателями, а также людьми, которые были знакомы с жизнью в театре в качестве бомбоубежища.

Оксана Семина — одна из очевидцев уничтожения театра в Мариуполе, ей удалось выехать во Львов. Она рассказала, что стояла в одном халате в промерзшем подвале Мариупольского театра, вся в белой гипсовой пыли, вызванной взрывом. Ее муж дергал ее, чтобы она ушла, и умолял ее закрыть глаза. Однако девушка не удержалась и увидела, что повсюду валялись тела убитых, в том числе детей. Семиной пришлось наступить на мертвых, чтобы выбраться из здания. Она и еще 30 человек бежали 8 километров к морю, не останавливаясь, а театр, который служил убежищем, уже лежал в руинах.

По предварительным подсчетам украинских властей, в драмтеатре города погибло около 300 людей. Однако по информации журналистов, умерло около 600 горожан, которые находились внутри и снаружи здания.

Все свидетели рассказали, что близко 100 человек находились на полевой кухне недалеко от театра, никто из них не выжил. Никто, в том числе и спасатели, не видели, чтобы из здания спаслось больше 200 человек. Выжившие в основном ушли через главный выход или один боковой вход, потому что другая часть здания была завалена.

Расследование журналистов также опровергает утверждения России, что театр якобы разрушили ВСУ или он служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных внутри здания. И никто не сомневался, что театр был разрушен в результате атаки российской авиации.

16 марта Дмитрию Юрину исполнился 31 год. Он прошел 100 метров от дома до театра, чтобы получить еду и воду. Возле входа сила взрыва повалила его на землю. Он поднялся на землю и побежал вытаскивать из-под завалов тех, кто выжил.

"Я посмотрел на свои руки, и они были в крови до локтя. А я был в ступоре, просто в шоке", — сказал он.

Он ушел примерно на 20 минут, чтобы собраться и стереть кровь, а затем вернулся. Большинство тел были глубоко в фундаменте театра, он в тот момент уже горел.

Полицейский, проходивший мимо театра через неделю после авиаудара рассказал, что запах смерти был невыносим. Он предполагает, что погибли около 500 людей. Большинство выживших мариупольцев считают, что тела убитых были либо стерты в пыль, либо вывезены российскими военными.

[ + – ] Фото: AP [ + – ] Фото: AP [ + – ] Фото: AP

Напомним, 4 мая в украинской разведке рассказали, что оккупанты планируют провести парад 9 мая в Мариуполе. Поэтому сейчас в центре города в срочном порядке разбирают завалы, убирают трупы убитых, а также не взорвавшиеся боеприпасы.

Ранее, 25 апреля в горсовете Мариуполя рассказали, что российские военные похоронили около 9 тысяч убитых мариупольцев в братских могилах.