Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас

У Bild повідомили, що ЗС РФ дійшли до центру Часового Яру: у ЗСУ спростовують (карта)

Бійці ЗС РФ
Фото: РИА Новости | Аналітики повідомили про те, що ЗС РФ нібито дійшли до центру Часового Яру (ілюстративне зображення)

За словами спікерки ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, противник використовує тактику "м'ясної розвідки", намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Зазвичай це закінчується для росіян великими втратами.

Важка ситуація на фронті триває і західні аналітики повідомили, що ЗС РФ нібито змогли зайти в місто Часів Яр Донецької області. Пізніше цю інформацію спростувала речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Громадського радіо".

За її словами, противник уже не вперше застосовує подібну штурмову тактику, однак так і не зміг закріпитися в центральній частині населеного пункту.

"Вони (росіяни, — ред.) використовують тактику, яку ми вже умовно прозвали "м'ясною розвідкою", коли вони віддають наказ своєму особовому складу бігти вперед і шукати слабкі місця в нашій обороні. Зазвичай вони натрапляють на сильні місця, знищуються і не можуть добігти далі", — заявила Анастасія Бобовнікова.

Окремо спікерка ОТУ "Луганськ" додала, що деякі "щасливчики" з особового складу ЗС РФ все ж таки можуть забігати на більш далекі позиції, однак жодного ефекту від цього немає. Окупанти встановлюють свій прапор, знімають це на відео, а потім поширюють його мережею і тікають, якщо виходить.

"Однак вони швидко потрапляють в оточення. Ми намагаємося відрізати їхню логістику і ворог не може там пробути довго. Оскільки без їжі, води та боєкомплекту вести оборону чи наступ майже неможливо", — резюмувала Анастасія Бобовнікова.

ЗС РФ могли зайти в Часів Яр: що відомо

Інформацію про те, що ЗС РФ нібито зайшли в центр міста, оприлюднив аналітик BILD Юліан Рьопке. За його даними, окупанти нібито майже підійшли до стадіону "Авангард" у центрі Часового Яру.

"Ми бачимо суцільні руїни і застосування українцями дронів, щоб атакувати росіян. Це завжди вказує на те, що росіяни вже контролюють цю територію, а українці атакують їх дронами, перебуваючи приблизно за 100 метрів на захід", — говорив Юліан Рьопке.

Карта бойових дій Fullscreen
ЗСУ спростовують дані про те, що ЗС РФ зайшли в Часів Яр і могли закріпитися
Фото: Bild

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що ЗС РФ під Покровськом масово використовують піхоту замість бронетехніки. За словами військовослужбовця 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гусь", ворог практично припинив застосовувати бронетехніку. Використовується піхота за підтримки FPV-дронів.