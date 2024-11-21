У Bild повідомили, що ЗС РФ дійшли до центру Часового Яру: у ЗСУ спростовують (карта)

За словами спікерки ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, противник використовує тактику "м'ясної розвідки", намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Зазвичай це закінчується для росіян великими втратами.

Важка ситуація на фронті триває і західні аналітики повідомили, що ЗС РФ нібито змогли зайти в місто Часів Яр Донецької області. Пізніше цю інформацію спростувала речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Громадського радіо".

За її словами, противник уже не вперше застосовує подібну штурмову тактику, однак так і не зміг закріпитися в центральній частині населеного пункту.

"Вони (росіяни, — ред.) використовують тактику, яку ми вже умовно прозвали "м'ясною розвідкою", коли вони віддають наказ своєму особовому складу бігти вперед і шукати слабкі місця в нашій обороні. Зазвичай вони натрапляють на сильні місця, знищуються і не можуть добігти далі", — заявила Анастасія Бобовнікова.

Окремо спікерка ОТУ "Луганськ" додала, що деякі "щасливчики" з особового складу ЗС РФ все ж таки можуть забігати на більш далекі позиції, однак жодного ефекту від цього немає. Окупанти встановлюють свій прапор, знімають це на відео, а потім поширюють його мережею і тікають, якщо виходить.

"Однак вони швидко потрапляють в оточення. Ми намагаємося відрізати їхню логістику і ворог не може там пробути довго. Оскільки без їжі, води та боєкомплекту вести оборону чи наступ майже неможливо", — резюмувала Анастасія Бобовнікова.

ЗС РФ могли зайти в Часів Яр: що відомо

Інформацію про те, що ЗС РФ нібито зайшли в центр міста, оприлюднив аналітик BILD Юліан Рьопке. За його даними, окупанти нібито майже підійшли до стадіону "Авангард" у центрі Часового Яру.

"Ми бачимо суцільні руїни і застосування українцями дронів, щоб атакувати росіян. Це завжди вказує на те, що росіяни вже контролюють цю територію, а українці атакують їх дронами, перебуваючи приблизно за 100 метрів на захід", — говорив Юліан Рьопке.

ЗСУ спростовують дані про те, що ЗС РФ зайшли в Часів Яр і могли закріпитися Фото: Bild

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що ЗС РФ під Покровськом масово використовують піхоту замість бронетехніки. За словами військовослужбовця 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гусь", ворог практично припинив застосовувати бронетехніку. Використовується піхота за підтримки FPV-дронів.