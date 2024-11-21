В Bild сообщили, что ВС РФ дошли до центра Часового Яра: в ВСУ опровергают (карта)

По словам спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, противник использует тактику "мясной разведки", пытаясь найти слабые места в украинской обороне. Обычно это заканчивается для россиян большими потерями.

Тяжелая ситуация на фронте продолжается и западные аналитики сообщили, что ВС РФ якобы смогли зайти в город Часов Яр Донецкой области. Позже эту информацию опровергла спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Громадського радiо".

По ее словам, противник уже не первый раз применяет подобную штурмовую тактику, однако так и не смог закрепиться в центральной части населенного пункта.

"Они (россияне, — ред.) используют тактику, которую мы уже условно прозвали "мясной разведкой", когда они отдают приказ своему личному составу бежать вперед и искать слабые места в нашей обороне. Обычно они наталкиваются на сильные места, уничтожаются и не могут добежать дальше", — заявила Анастасия Бобовникова.

Отдельно спикер ОТГ "Луганск" добавила, что некоторые "счастливчики" из личного состава ВС РФ все же могут забегать на более дальние позиции, однако никакого эффекта от этого нет. Оккупанты устанавливают свой флаг, снимают это на видео, а потом распространяют его по сети и убегают, если получается.

"Однако они быстро попадают в окружение. Мы пытаемся отрезать их логистику и враг не может там пробыть долго. Поскольку без еды, воды и боекомплекта вести оборону или наступление почти невозможно", — резюмировала Анастасия Бобовникова.

ВС РФ могли зайти в Часов Яр: что известно

Информацию о том, что ВС РФ якобы зашли в центр города, обнародовал аналитик BILD Юлиан Репке. По его данным, оккупанты якобы почти подошли к стадиону "Авангард" в центре Часового Яра.

"Мы видим сплошные руины и применение украинцами дронов, чтобы атаковать россиян. Это всегда указывает на то, что россияне уже контролируют эту территорию, а украинцы атакуют их дронами, находясь примерно в 100 метрах западнее", — говорил Юлиан Репке.

ВСУ опровергают данные о том, что ВС РФ зашли в Часов Яр и могли закрепиться Фото: Bild

Напомним, 21 ноября сообщалось, что ВС РФ под Покровском массово используют пехоту вместо бронетехники. По словам военнослужащего 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь", враг практически прекратил применять бронетехнику. Используется пехота при поддержке FPV-дронов.