У РФ заявили про "перше" застосування бомби ОФЗАБ-500: чим небезпечний термобоєприпас (відео)

Ця авіабомба з модулем УМПК є осколково-термічним боєприпасом із комбінованим уражальним впливом. Зброя досить небезпечна, оскільки радіус ураження сягає 290 метрів.

Російські військові заявляють про застосування модернізованих авіаційних бомб ОФЗАБ-500, оснащених комплектами УМПК (уніфікований модуль планування і корекції), для ударів по позиціях ЗСУ в районі Куп'янська. Ці заяви супроводжувалися публікацією відеоматеріалів, нібито знятих із дрона, що демонструють застосування боєприпасів. Подію прокоментували оглядачі Defense Express.

У матеріалі йдеться, що твердження про новизну використання ОФЗАБ-500 не відповідають дійсності. Цей тип бомби, розроблений для ураження як живої сили, так і укріплень, застосовувався російськими військами з перших днів повномасштабного вторгнення. Наприклад, у березні 2022 року Державна служба України з надзвичайних ситуацій показувала розмінування цієї бомби, яку російська авіація скинула на Чернігів.

Водночас ідеться про те, що такі бомби почали оснащувати модулями УМПК, але ця інформація з'явилася ще у квітні поточного року, наголосили в Defense Express. Отже, про новизну використання противником цього виду озброєння говорити не можна, хоча це анітрохи не применшує небезпеку застосування ОФЗАБ-500.

ОФЗАБ-500: особливості та характеристики авіабомби

Російська авіабомба ОФЗАБ-500, розроблена ДНВП "Базальт", являє собою осколково-термічний боєприпас із комбінованим уражальним впливом. Її основне призначення полягає у знищенні легкоброньованої техніки, складів паливно-мастильних матеріалів та інших військових об'єктів.

На відміну від термобаричних боєприпасів, таких як ОДАБ-500, або суто фугасних ФАБ-500, ОФЗАБ-500 має вузьку бойову функцію, але поєднує відразу три типи впливу:

осколкове поле для ураження живої сили та легких конструкцій;

для ураження живої сили та легких конструкцій; фугасна дія для руйнування укріплених об'єктів;

для руйнування укріплених об'єктів; термічний вплив для ураження цілей за рахунок високої температури.

Технічні параметри боєприпасу:

Маса — 500 кг (250 кг — термічна частина);

довжина — 2,5 метра;

діаметр — до 450 мм;

радіус ураження — близько 290 метрів;

температура в епіцентрі вибуху — до 900°C;

висота скидання — від 900 до 12 000 метрів.

швидкість носія під час скидання — 550-1 850 км/год.

Носіями авіабомби ОФЗАБ-500 з УМПК є бойові літаки тактичної авіації, такі як винищувач-бомбардувальник Су-34, фронтовий бомбардувальник Су-24М і штурмовик Су-25СМ "Грач".

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