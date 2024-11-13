"Грім-Е1" небезпечніший за КАБи: що відомо про нову планувальну бомбу РФ і чи можна з нею боротися

Російські Військово-повітряні сили вже понад рік атакують українських військових і цивільне населення потужними касетними бомбами, щодня скидаючи понад сотню високоточних крилатих боєприпасів.

Бомби КАБ збирають із важких бомб і кріплять до вже готових керованих планерних модулів. Деякі з отриманих боєприпасів важать понад три тонни і можуть долати на своїх висувних крилах 25 миль і більше, що дає змогу винищувачам-бомбардувальникам Су-30 і Су-34, які їх несуть, залишатися поза зоною досяжності низки українських систем ППО.

Але не всієї української ППО. І це може пояснити те, чому російські Військово-повітряні сили все частіше використовують особливий вид боєприпасів: авіаційну касетну бомбу, яка має втричі більшу дальність польоту, ніж стандартна КАБ.

1300-фунтовий "Грім-Е1" з ракетним двигуном летить на відстань до 75 миль. Су, який відправив "Грім-Е1" на максимальну дальність, повинен залишатися поза досяжністю всіх, окрім найкращих і рідкісних, систем ППО України — наприклад, її дорогоцінних американських Patriot.

Цілями поки що є мирні жителі. "Грім-Е1" вразив школу і житловий будинок у Мирнограді та Херсоні, відповідно, у лютому і березні. У серпні ще один вибухнув у Харкові. Зовсім нещодавно, 29 жовтня, внаслідок бомбового нальоту за участю КАБів і щонайменше одного "Грім-Е1" у Харкові було підірвано медичний заклад та інші будівлі, зокрема й історичну споруду "Держпром", що перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Можливо, почастішання нальотів "Грім-Е1" є відповіддю на нещодавнє розгортання українськими ВПС колишніх європейських винищувачів Lockheed Martin F-16. Західні винищувачі озброєні вдосконаленою ракетою середньої дальності AMRAAM (Advanced Medium Range Air to Air Missile), яка здатна долати відстань до 40 миль.

Перші з 85 літаків F-16 прибули в Україну цього літа і здійснили свої дебютні бойові вильоти наприкінці серпня. Один F-16 розбився під час цієї першої операції, внаслідок чого загинув його пілот. Але з кожним місяцем цих моторних винищувачів — і навчених пілотів для них — стає дедалі більше.

F-16 становлять серйозну загрозу для російських винищувачів, але тільки якщо вони можуть дістати їх своїми найкращими ракетами. Обережний пілот російського Су може випустити "Грім-Е1" і повернути, перш ніж український пілот F-16 встигне наблизитися для пуску AMRAAM.

F-16 внесли у війну нові акценти Фото: З відкритих джерел

"Грім-Е1" — це один зі способів Росії випередити Україну в перегонах повітряних озброєнь, які вирують над лінією фронту 33-місячної війни Росії проти України — війни, що не подає ознак закінчення, попри те, що обраний президент США Дональд Трамп заприсягся зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну і домовитися про врегулювання.

Якщо українців і можна чимось утішити, то це тим, що запаси "Грім-Е1" у Росії можуть бути обмежені. Кремль налагодив масове виробництво малопотужних, грубуватих КАБів, але немає впевненості в тому, що аналогічні темпи промислового розвитку було здійснено і щодо більш досконалих "Грім-Е1", які, безсумнівно, коштують набагато дорожче, ніж КАБи.

Це слабка втіха для звичайних українців у Харкові та інших містах, які лягають спати ночами, не знаючи, чи обрушиться цього разу "Грім-Е1" на їхній дах.

Українці можуть відстрілюватися своїми глайд-бомбами: Hammer французького виробництва і новим боєприпасом місцевого виробництва, який може бути віртуальним клоном Hammer. Ця нова бомба була вперше помічена під крилом бомбардувальника Су-24 ВПС України під час випробувального польоту ще у вересні. Дальність дії як французького боєприпасу, так і його місцевого клону, ймовірно, становить близько 40 миль. Україна також отримала планувальні бомби ВМС США Joint Standoff Weapon (JSOW).

На такій дальності українські літаки все ще перебувають у межах досяжності російських батарей ППО С-300 і С-400, а також російських винищувачів Су, оснащених ракетами "повітря-повітря" Р-77 "Вимпел". І хоч як би не були обмежені російські постачання "Грім-Е1", власні запаси Hammer в України, ймовірно, ще більше обмежені. Париж постачає не більш ніж 50 бомб на місяць.

Загалом, війна планувальних бомб, зокрема з ракетним прискорювачем, і повноцінних крилатих і балістичних ракет має значний перекіс на користь Росії. Але це стосується багатьох аспектів війни в Україні, і такий дисбаланс ще ніколи не заважав українцям чинити опір.

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