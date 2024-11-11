Окупанти засудили 8 українських морпіхів за "обстріл Маріуполя": деталі

Полонених українських військових окупанти засудили до позбавлення волі на терміни від 15 до 17 років. Їх триматимуть у колонії суворого режиму.

Верховний суд так званої "Донецької Народної Республіки" виніс вирок вісьмом бійцям 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Окупанти інкримінували їм обстріл газорозподільної та насосної станції у Маріуполі навесні 2022 року. Повідомлення про це з'явилося 11 листопада на сайті Слідчого комітету РФ.

Російські слідчі нібито встановили, що в період з березня до квітня 2022 року засуджені ними бійці ЗСУ, перебуваючи в Маріуполі, обстріляли з мінометів газорозподільні та насосні станції і цим пошкодили критично важливі об'єкти життєзабезпечення та завдали значних матеріальних збитків.

Окупанти звинуватили українських військовополонених у "жорстокому поводженні з цивільним населенням, застосуванні у збройному конфлікті заборонених засобів і методів та в умисному пошкодженні чужого майна у загальнонебезпечний спосіб".

Росіяни заявляють, що полонені українські військовослужбовці визнали свою провину.

Зазначається, що в'язнів триматимуть у виправній колонії суворого режиму. Українських морпіхів засудили до позбавлення волі терміном від 15 до 17 років. Також росіяни у пресрелізі оприлюднили імена засуджених військовослужбовців.

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Нагадаємо, 5 листопада пресслужба Офісу генерального прокурора України повідомляла, що окупанти стратили шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. У Донецькій обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування.

Крім того, 27 жовтня лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" розповідав, що в Селидовому ЗС РФ розстрілюють цивільних. Боєць повидомив, що тіла загиблих мирних жителів зафіксував український оператор дрона, коли здійснював обліт міста.