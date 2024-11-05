Окупанти стратили шістьох полонених бійців ЗСУ під Покровськом: розпочато слідство

РФ захопили в полон і розстріляли трьох українських військових 23 жовтня під Селідовим. Іще трьох вбили 1 листопада також на Покровському напрямку, повідомляє офіс генпрокурора.

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Російські військові під час наступу на місто Селидове 23 жовтня розстріляли трьох захоплених у полон українських бійців, а 1 листопада вбили ще трьох полонених військових ЗСУ під час штурму на Покровському напрямку. Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування цих злочинів, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Беззбройних полонених бійців ЗСУ росіяни розстріляли під Покровськом Фото: Офіс генерального прокурора

В офісі генпрокурора зазначили, що розстріл беззбройних військовополонених за Женевськими конвенціями вважається міжнародним злочином. За фактом чергових воєнних злочинів росіян Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — "Порушення законів та звичаїв війни".

Повідомляється, що розслідувати розстріл полонених українських бійців будуть слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, 27 жовтня лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" повідомляв, що ЗС РФ розстрілюють цивільних у Селидовому. Тіла загиблих місцевих жителів виявив український оператор дрона, коли здійснював обліт міста, кадри з'явилися в мережі. Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування.

26 жовтня видання Forbes повідомляло, що військові ЗСУ після того, як загарбники стратили дев'ятьох українських військовополонених, почали активно шукати та ліквідувати воєнних злочинців. Українські бійці знищували 155-у бригаду морпіхів ЗС РФ під Курськом, аби помститися за вбитих побратимів.