Помста за побратимів: як ЗСУ знищували 155-у бригаду морпіхів ЗС РФ під Курськом, — Forbes

Українські військовослужбовці після того, як загарбники стратили дев'ятьох бійців ЗСУ, розпочали активні дії з пошуку та ліквідації воєнних злочинців. За підсумками операції 155-а бригада морської піхоти РФ зазнала шалених втрат.

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155-та бригада морської піхоти ЗС РФ здійснила низку розстрілів українських військовополонених у Курській області, однак бійці Сил оборони були налаштовані знайти та знищити всіх причетних до таких акцій. Про історію "полювання" на причетних до воєнних злочинів проти військових України написали журналісти видання Forbes.

Медіа вказує, що 10 жовтня російські морпіхи цієї бригади захопили групу українських операторів дронів у н.п. Зелений Шлях на Курщині. Там росіяни роздягли українців, наказали їм лягти обличчям до землі, а потім розстріляли, вбивши всіх дев’ятьох полонених.

ЗМІ зазначає, що українська сторона вирішила розпочати "полювання" на цю бригаду ЗС РФ, здійснюючи потужні атаки та влаштовуючи ворогу засідки з метою знищити цей підрозділ росіян, не беручи нікого в полон. 18 жовтня десантники 95-ї ДШБ ЗСУ влаштували засідку на колону російських морпіхів, де використали дрони, танки, ракети та міни проти ворожих військ. В ході бою було повністю знищено три БТРи та ліквідовано 30 росіян.

Естафету зі знищення підходила 47-ма механізована бригада ЗСУ. Після відпочинку, вона повернулася до виконання бойових завдань на Курщині, і атакувала згаданий російський підрозділ неподалік села Новоіванівка, розташованого за кількасот метрів на північ від Зеленого Шляху. Там українці активно працювали по позиціях 155-ї бригади морпіхів ЗС РФ, використовуючи танки Abrams, бойові машини Bradley, обстрілюючи ворожі позиції мінометів та гармат.

До активної ліквідації російського підрозділу долучилися українські морські піхотинці. Вони атакували ворожий підрозділ з Півдня, використавши танки Т-64 та бронетранспортери M-113. На допомогу морпіхам ЗСУ підійшли їхні колеги з ДШВ, які під час атаки з заходу на російські позиції знищили сімох саперів з цієї бригади ЗС РФ.

Медіа вказує, що за два тижні з моменту розстрілу українських військовополонених, через головну дорогу біля Зеленого Шляху утворилося "кладовище знищеної російської техніки вартістю десятки мільйонів доларів". Аналітики помітили щонайменше 17 одиниць знищених російських бронемашин, БТРів і танків на цьому шляху.

"Здається, українські месники не втратили жодної бронетехніки під час своїх останніх контратак, та це не означає, що вони не мають втрати. Група з дев’яти морських піхотинців 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ в неділю потрапила під атаку росіян неподалік Зеленого Шляху, і була змушена викликати артилерійський вогонь по своїй позиції, коли російські війська наближалися. Дивом усі дев’ятеро українських солдатів вижили, їм вдалося евакуюватися, і навіть дорогою забрати поранених", – зазначив естонський аналітик WarTranslated.

Журналісти констатують, що російська 155-та бригада морської піхоти ЗС РФ "була знищена високомотивованими українськими силами" як покарання за скоєні воєнні злочини. Однак попри активність українських військових, до решток оточеної та суттєво розбитої бригади росіян вже скоро надійде підкріплення — перша група військових з КНДР має прибути найближчими днями.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як ЗСУ полюють на 155 бригаду морської піхоти РФ. За словами журналістів, українські військові ненавидять 155 бригаду морської піхоти більше, ніж інші підрозділи ЗС РФ, оскільки її військовослужбовці стратили полонених Сил оборони.

Також ми розповідали про те, як елітні українські підрозділи помстились ЗС РФ за розстріл побратимів. Російські окупанти прорвалися у тил та розстріляли дев’ятьох бійців ЗСУ. Помста на передовій не змусила на себе чекати, і невдовзі ворог втратив ліквідованими в чотири рази більше морпіхів.