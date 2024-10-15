Сили оборони жадають помсти: як ЗСУ полюють на 155 бригаду морської піхоти РФ

За словами журналістів, українські військові ненавидять 155 бригаду морської піхоти більше, ніж інші підрозділи ЗС РФ, оскільки її військовослужбовці стратили полонених Сил оборони.

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Минулого тижня російські морські піхотинці зі 155 бригади ЗС РФ у Курській області вбили 9 українських військовополонених. Десантники ЗСУ через кілька днів змогли помститися. Про це пише видання Forbes.

У матеріалі йдеться, що росіяни, просуваючись до низки сіл у Курській області, захопили в полон групу легкоозброєних українських операторів БПЛА. Однак вони розстріляли українських військових.

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ЗСУ в Курській області влаштували засідку на морпіхів РФ, причетних до розстрілу полонених

Видання пише, що це був лише останній випадок з низки терористичних актів з боку росіян. Упродовж усієї історії страта військовополонених однієї зі сторін конфлікту провокувала іншу сторону на відповідь з такою ж жорстокістю. Тому було не дивно, коли воїни десантно-штурмових бригад ЗСУ навмисно переслідували росіян зі 155-ї бригади морської піхоти.

Як повідомляється, 82-га і 95-та бригади ЗСУ, що займають позиції в Курській області, на південний схід і південний захід від позицій 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ відповідно, влаштували засідку противнику.

Унаслідок цієї засідки, як повідомляється, було ліквідовано щонайменше кількох росіян зі 155 бригади.

Журналісти зазначили, що українські військові ненавидять 155 бригаду морської піхоти більше, ніж інші підрозділи ЗС РФ. Ця бригада відома також обезголовленням 4 полонених. Інцидент стався ще влітку.

У матеріалі йдеться, що окремі випадки помсти не є скоординованою військовою стратегією. Українські десантники можуть завдати удару у відповідь по невеликих групах російських морських піхотинців.

"Російські війська були геолоковані аж до Зеленого Шляху, де вони, можливо, також відбили деякі укріплення, втрачені в серпні", — повідомив Еміль Кастехельмі, аналітик Blackbird Group.

За його словами, стабілізація ситуації видається складною. Україна втратила приблизно третину того, що вона контролювала в Курську на початку вересня.

Видання пише, що місцевість навколо Зеленого Шляху рівна і здебільшого безлісна — це умови, які зазвичай сприяють тим, хто окопався. Але рельєф насправді ускладнював підготовку хороших укріплень для ЗСУ.

"Розміри території дають змогу більш ефективно контролювати її за допомогою російських БПЛА, а знищення будь-якого інженерного обладнання, ймовірно, є пріоритетом для росіян", — пояснив Кастехельмі.

За словами журналістів, поки 155-та бригада морської піхоти б'ється на сприятливій для місцевості, вона може продовжувати наступ. Однак тепер, коли ця бригада має репутацію садистів у поводженні з полоненими, українські військові битимуться з нею до кінця.

Раніше повідомлялося, що росіяни зі 155-ї бригади морської піхоти оточили 9 українських бійців-дронщиків за 1 км від краю лінії зіткнення. Після чого їх роздягнули і розстріляли.