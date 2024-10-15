По словам журналистов, украинские военные ненавидят 155 бригаду морской пехоты больше, чем другие подразделения ВС РФ, поскольку ее военнослужащие казнили пленных Сил обороны.

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На прошлой неделе российские морские пехотинцы из 155 бригады ВС РФ в Курской области убили 9 украинских военнопленных. Десантники ВСУ спустя несколько дней смогли отомстить. Об этом пишет издание Forbes.

В материале говорится, что россияне, продвигаясь к ряду сел в Курской области захватили в плен группу легковооруженных украинских операторов БПЛА. Однако они расстреляли украинских военных.

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ВСУ в Курской области устроили засаду на морпехов РФ, причастных к расстрелу пленных

Издание пишет, что это был лишь последний случай из череды террористических актов со стороны россиян. На протяжении всей истории казнь военнопленных одной из сторон конфликта провоцировала другую сторону на ответ с такой же жестокостью. Поэтому было неудивительно, когда воины десантно-штурмовых бригад ВСУ намеренно преследовали россиян из 155-й бригады морской пехоты.

Как сообщается, 82-я и 95-я бригады ВСУ, занимающие позиции в Курской области, к юго-востоку и юго-западу от позиций 155-й бригады морской пехоты ВС РФ соответственно, устроили засаду противнику.

В результате этой засады, как сообщается, были ликвидированы как минимум несколько россиян из 155 бригады.

Журналисты отметили, что украинские военные ненавидят 155 бригаду морской пехоты больше, чем другие подразделения ВС РФ. Эта бригада известна также обезглавливанием 4 пленных. Инцидент произошел еще летом.

В материале говорится, что отдельные случаи мести не являются скоординированной военной стратегией. Украинские десантники могут нанести ответный удар по небольшим группам российских морских пехотинцев.

"Российские войска были геолоцированы вплоть до Зеленого Шляха, где они, возможно, также отбили некоторые укрепления, потерянные в августе", — сообщил Эмиль Кастехельми, аналитик Blackbird Group.

По его словам, стабилизация ситуации представляется сложной. Украина потеряла примерно треть того, что она контролировала в Курске в начале сентября.

Издание пишет, что местность вокруг Зеленого Шляха ровная и в основном безлесная — это условия, которые обычно благоприятствуют окопавшимся. Но рельеф на самом деле затруднял подготовку хороших укреплений для ВСУ.

"Размеры территории позволяют более эффективно контролировать ее с помощью российских БПЛА, а уничтожение любого инженерного оборудования, вероятно, является приоритетом для россиян", — пояснил Кастехельми.

По словам журналистов, пока 155-я бригада морской пехоты сражается на благоприятной для местности, она может продолжать наступление. Однако теперь, когда эта бригада имеет репутацию садистов в обращении с пленными, украинские военные будут сражаться с ней до конца.

Ранее сообщалось, что россияне из 155-й бригады морской пехоты окружили 9 украинских бойцов-дронщиков в 1 км от края линии соприкосновения. После чего их раздели и расстреляли.