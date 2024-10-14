ВСУ в Курской области устроили засаду на морпехов РФ, причастных к расстрелу пленных

Командование подчеркнуло, что российские военнослужащие получили наказание за нарушение правил ведения боевых действий.

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В Курской области ВСУ ликвидировали российских оккупантов из 155-й бригады, которые ранее расстреливали пленных украинских защитников. Об этом сообщили бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

Отмечается, что украинские защитники столкнулись с российскими солдатами в Курской области. Последние попали в засаду.

"На днях Буковинские маруновые береты устроили засаду, в которую попали убийцы из 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота, которые систематически нарушают право войны. Охота на этих уродов получилась удачной: живым из российских морпехов-негодяев не осталось никого", — говорится в сообщении.

Бойцы отметили, что продолжают утилизировать российских морпехов на территории Курской области РФ и этот процесс "поставили на поток".

Бойцы обнародовали видео с ликвидированными оккупантами.

Напомним, что россияне из 155-й бригады морской пехоты 10 октября окружили 9 украинских бойцов-дронщиков в 1 км от края линии соприкосновения. После чего их раздели и расстреляли.

Также 1 октября сообщалось, что ВС РФ в районе Николаевки — Сухого Яра расстреляли украинских военнопленных. 19 военных сдались в плен, после чего российские военные выстроили их в поле в один ряд и расстреляли.