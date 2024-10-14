ЗСУ в Курській області влаштували засідку на морпіхів РФ, причетних до розстрілу полонених

Командування наголосило, що російські військовослужбовці отримали покарання за порушення правил ведення бойових дій.

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В Курській області ЗСУ ліквідували російський окупантів із 155-ї бригади, які раніше розстрілювали полонених українськи захисників. Про це повідомили бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Зазначається, що українські захисники стикнулися з російськими солдатами в Курській області. Останні потрапили в засідку.

"Днями Буковинські марунові берети влаштували засідку, в яку потрапили вбивці зі 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, які систематично порушують право війни. Полювання на цих потвор вийшло вдалим: живим із російських морпіхів-негідників не залишилося нікого", — йдеться в повідомленні.

Бійці зазначили, що продовжують утилізувати російських морпіхів на території Курської області РФ і цей процес "поставили на поток".

Бійці оприлюднили відео з ліквідованими окупантами.

Нагадаємо, що росіяни зі 155-ї бригади морської піхоти 10 жовтня оточили 9 українських бійців-дронщиків за 1 км від краю лінії зіткнення. Після чого їх роздягли і розстріляли.

Також 1 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ у районі Миколаївки — Сухого Яру розстріляли українських військовополонених. 19 військових здалися в полон, після чого росіяни вишикували їх в полі в один ряд та розстріляли.