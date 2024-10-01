ЗС РФ розстріляли ще 16 українських військовополонених, — соцмережі (фото)
За інформацією Telegram-каналу, військові здались в полон, після чого російські військові вишикували їх в полі в один ряд та розстріляли.
Російські військові у районі Миколаївки – Сухого Яру розстріляли українських військовополонених. Про це повідомляє Telegram-канал Matt SF.
"Так само в нашому розпорядженні опинилося перехоплення, в якому йдеться про розстріл російськими військовослужбовцями 16 українських солдатів, які здалися в полон, після чого були виведені на поле, вишикувані та розстріляні", — йдеться у повідомленні.
На опублікованому відео безпілотник зняв через тепловізійну камеру, як група людей шикуються в один ряд, після чого їх розстрілюють. Саме відео Фокус не публікує з етичних міркувань.
На час виходу матеріалу офіційних коментарів від представників української влади та омбудсмена не надходило.
Зазначимо, що це далеко не перший випадок розстрілу українських військовополонених. Зокрема, 3 вересня 2024 року в Telegram-каналі опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками ЗС РФ українських військовослужбовців. Тоді відреагували в Донецькій обласній прокуратурі. Там зазначили, що це є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. На відео відреагував і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, зазначивши, що це є порушенням законів та звичаїв війни.
Додамо, що 6 вересня в матеріалі CNN йшлося про те, що з листопада 2023 року вже було відомо про 15 випадків розстрілів українських бійців ЗСУ, коли ті здавалися в полон. Для більшості інцидентів є відео- та аудіопідтвердження — перехоплення з безпілотників. Загалом, за словами Генерального прокурора України Андрія Костіна, відомство розслідує 28 таких інцидентів з початку повномасштабної війни, в яких загалом загинули 62 українських військовослужбовці.