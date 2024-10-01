ЗС РФ розстріляли ще 16 українських військовополонених, — соцмережі (фото)

За інформацією Telegram-каналу, військові здались в полон, після чого російські військові вишикували їх в полі в один ряд та розстріляли.

Related video

Російські військові у районі Миколаївки – Сухого Яру розстріляли українських військовополонених. Про це повідомляє Telegram-канал Matt SF.

"Так само в нашому розпорядженні опинилося перехоплення, в якому йдеться про розстріл російськими військовослужбовцями 16 українських солдатів, які здалися в полон, після чого були виведені на поле, вишикувані та розстріляні", — йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео безпілотник зняв через тепловізійну камеру, як група людей шикуються в один ряд, після чого їх розстрілюють. Саме відео Фокус не публікує з етичних міркувань.

Розстріл українських військовополонених Фото: Скриншот

Ворог вкотре розстріляв українських військовополонених

ЗС РФ розстріляли українських полонених

На час виходу матеріалу офіційних коментарів від представників української влади та омбудсмена не надходило.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок розстрілу українських військовополонених. Зокрема, 3 вересня 2024 року в Telegram-каналі опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками ЗС РФ українських військовослужбовців. Тоді відреагували в Донецькій обласній прокуратурі. Там зазначили, що це є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. На відео відреагував і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, зазначивши, що це є порушенням законів та звичаїв війни.

Додамо, що 6 вересня в матеріалі CNN йшлося про те, що з листопада 2023 року вже було відомо про 15 випадків розстрілів українських бійців ЗСУ, коли ті здавалися в полон. Для більшості інцидентів є відео- та аудіопідтвердження — перехоплення з безпілотників. Загалом, за словами Генерального прокурора України Андрія Костіна, відомство розслідує 28 таких інцидентів з початку повномасштабної війни, в яких загалом загинули 62 українських військовослужбовці.