ВС РФ расстреляли еще 16 украинских военнопленных, — соцсети (фото)

По информации Telegram-канала, военные сдались в плен, после чего российские военные выстроили их в поле в один ряд и расстреляли

Related video

Российские военные в районе Николаевки — Сухого Яра расстреляли украинских военнопленных. Об этом сообщаетTelegram-канал Matt SF.

"Так же в нашем распоряжении оказался перехват, в котором говорится о расстреле российскими военнослужащими 16 украинских солдат, которые сдались в плен, после чего были выведены на поле, выстроены и расстреляны", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео беспилотник снял через тепловизионную камеру, как группа людей выстраиваются в один ряд, после чего их расстреливают. Само видео Фокус не публикует по этическим соображениям.

Расстрел украинских военнопленных Фото: Скриншот

Враг в очередной раз расстрелял украинских военнопленных

ВС РФ расстреляли украинских пленных

На момент выхода материала официальных комментариев от представителей украинской власти и омбудсмена не поступало.

Отметим, что это далеко не первый случай расстрела украинских военнопленных. В частности, 3 сентября 2024 года в Telegram-канале опубликована информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ украинских военнослужащих. Тогда отреагировали в Донецкой областной прокуратуре. Там отметили, что это является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. На видео отреагировал и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, отметив, что это является нарушением законов и обычаев войны.

Добавим, что 6 сентября в материале CNN шла речь о том, что с ноября 2023 года уже было известно о 15 случаях расстрелов украинских бойцов ВСУ, когда те сдавались в плен. Для большинства инцидентов есть видео- и аудиоподтверждения — перехваты с беспилотников. В целом, по словам Генерального прокурора Украины Андрея Костина, ведомство расследует 28 таких инцидентов с начала полномасштабной войны, в которых в целом погибли 62 украинских военнослужащих.