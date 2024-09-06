ВС РФ расстреляли украинских пленных: появилась реакция МИД и омбудсмена

Это далеко не первый случай расстрела украинских военнослужащих, ведь Офис генпрокуратура уже расследует 28 инцидентов, жертвами которых стали 62 человека.

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Расстрел украинских военнопленных — это часть продолжающихся грубых нарушений Россией норм международного гуманитарного права. Так отреагировал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на кадры расстрела украинских военнопленных, которые обнародовало CNN.

"Мы потрясены ужасными кадрами, полученными от CNN, на котором показано, как россияне хладнокровно убивают сдавшихся украинских солдат. Это военное преступление является частью продолжающихся грубых нарушений Россией международного гуманитарного права. Российское варварство — это позор человечества", — написал он.

Издание обнародовало видео, где зафиксированы два случая расстрела украинцев-военнопленных. В обоих случаях видно бойцов Сил обороны, которые без оружия выходят из укрытий, поднимают руки, складывают их за головой. После этого их заставляют стать на колени или толкают на землю, впоследствии россияне расстреливают людей и показывают тела. Фокус по этическим соображениям не публикует видео казни.

Отметим, что это далеко не первый случай расстрела украинских военнопленных российскими военными. В этом же материале CNN отмечается, что источники украинской военной разведки предоставили перечень из 15 случаев с ноября 2023 года о расстрелах украинских бойцов ВСУ. когда те сдавались в плен. Для большинства инцидентов есть видео- и аудиоподтверждения — перехват с беспилотников. В целом, по словам Генерального прокурора Украины Андрея Костина, ведомство расследует 28 таких инцидентов с начала полномасштабной войны, в которых в целом погибли 62 украинских военнослужащих.

"Расстрел россиянами украинского военнопленного — это грубое нарушение Женевских конвенций! Ведь страна, которая берет в плен, должна гарантировать сохранение жизни военнопленным и отвечает за обращение с ними. Каждый такой расстрел требует надлежащего расследования, а международное сообщество не должно молчать на системные преступления оккупантов. Именно поэтому по всем фактам возможных убийств украинских военнопленных сообщаю и направляю письма в МККК и ООН", — отметил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что именно эти международные организации должны заставить Россию соблюдать нормы международно гуманитарного права и фиксировать каждое нарушение.

"РФ намеренно расстреливает украинских военнопленных и распространяет такие видео в информационное пространство. Таким образом оккупанты хотят запугать украинцев", — омбудсмен.

Отметим, что российские оккупанты издевались и пытали 95% украинских военнослужащих, которые попадали во вражеский плен. Пытки являются регулярными и распространенными.