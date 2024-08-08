Россияне пытали 95% военнопленных украинцев, — глава миссии ООН по правам человека

По словам Даниэлы Белл, это худшее, что она видела за свои 20 лет работы. Белл также заявила, что разница в отношении к военнопленным в Украине и России колоссальная.

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Российские оккупанты издевались и пытали 95% украинских военнослужащих, которые попадали во вражеский плен. Об этом в интервью нидерландскому телеканалу Nederlandse Omroep Stichting (NOS) заявила глава Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Даниэль Белл.

"Это худшее, что я видела за свою двадцатилетнюю карьеру. Пытки являются регулярными и распространенными, их подверглись более 95 процентов пленных", — сказала Белл.

Она уточнила, что российские власти пытают украинских военнопленных, начиная с первых допросов, а также охарактеризовала российскую практику пыток украинских военнопленных как "широко распространенную и систематическую".

Белл подчеркнула, что пытки украинских военнопленных являются военным преступлением и нарушением статьи 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Кроме того, Даниэль Белл отметила колоссальную разницу между тем, как обращаются с пленными в Украине и России.

По ее словам, представители ООН имеют полный доступ к российским пленным в Украине и могут общаться с ними, но лишены возможности общаться с украинскими пленными в России.

"Обращение с пленными в Украине и России полностью отличается. Украинские условия содержания соответствуют международному гуманитарному праву", — отметила Белл.

Напомним, 7 августа четверо бойцов Сил обороны Украины взяли в плен более 40 солдат Вооруженных сил Российской Федерации в Курской области.

В этот же день заместитель командира 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Святослав Паламар сообщил, что российские оккупанты замучили до смерти 55-летнего военнослужащего Александра Ищенко, который был бойцом "Азова" и защищал Мариуполь.