ЗС РФ розстріляли українських полонених: з'явилась реакція МЗС та омбудсмена

Це далеко не перший випадок розстрілу українських військовослужбовців, адже Офіс генпрокуратура вже розслідує 28 інцидентів, жертвами яких стали 62 особи.

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Розстріл українських військовополонених — це частина тривалих грубих порушень Росією норм міжнародного гуманітарного права. Так відреагував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на кадри розстрілу українських військовополонених, які оприлюднило CNN.

"Ми приголомшені жахливими кадрами, отриманими від CNN, на якому показано, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів, що здалися. Цей воєнний злочин є частиною тривалчих грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство — це ганьба людства", — написав він.

Видання оприлюднило відео, де зафіксовані два випадки розстрілу українців-військовополонених. У обох випадках видно бійців Сил оборони, які без зброї виходять з укриттів, підіймають руки, складають їх за головою. Після цього їх примушують стати на коліна або штовхають на землю, згодом росіяни розстрілюють людей і показують тіла. Фокус з етичних міркувань не публікує відео страти.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок розстрілу українських військовополонених російськими військовими. В цьому ж матеріалі CNN зазначається, що джерела української військової розвідки надали перелік із 15 випадків з листопада 2023 року про розстріли українських бійців ЗСУ. коли ті здавалися в полон. Для більшості інцидентів є відео- та аудіопідтвердження — перехоплення з безпілотників. Загалом, за словами Генерального прокурора України Андрія Костіна, відомство розслідує 28 таких інцидентів з початку повномасштабної війни, в яких загалом загинули 62 українських військовослужбовці.

"Розстріл росіянами українського військовополоненого – це грубе порушення Женевських конвенцій! Адже країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними. Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому за всіма фактами ймовірних вбивств українських військовополонених повідомляють та направляю листи до МКЧХ та ООН" — зазначив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він додав, що саме ці міжнародні організації мають змусити Росію дотримуватися норм міжнародно гуманітарного права й фіксувати кожне порушення.

"РФ навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в інформаційний простір. Таким чином окупанти хочуть залякати українців", — омбудсмен.

Зазначимо, що російські окупанти знущались та катували 95% українських військовослужбовців, які потрапляли у ворожий полон. Тортури є регулярними та поширеними.