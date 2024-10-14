Будет ответ: в Forbes рассказали детали расстрела пленных бойцов ВСУ под Курском

Россияне из 155 бригады морской пехоты окружили украинских бойцов в 1 км от края линии соприкосновения, рассказали журналисты. Рядом — точка прорыва ВС РФ возле сел Зеленый Шлях и Любимовки.

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Командиры подразделений ВС РФ позволяют подчиненным совершать преступления против украинцев. Во время последнего известного преступления произошел расстрел 9 пленных бойцов ВСУ возле села Зеленый Шлях в Курской области. Между тем Офис Генерального прокурора занимается расследованием еще 93 таких случаев. О деталях казней, совершенных россиянами, рассказало издание Forbes.

Журналисты рассказали, что от преступных действий врага пострадала группа бойцов на территории, удерживаемой двумя подразделениями ВСУ: 33 десантно-штурмовым батальоном и 41 механизированной бригадой. Расстрел совершили россияне из 155 бригады морской пехоты ВС РФ, которые совершили рейд и окружили операторов дронов на задании. Согласно данным Forbes, событие произошло в селе Леонидово, расположенном в 1 км от края местности, где ведутся бои. На карте проекта DeepState показано, что западнее, в 3 км — село Зеленый Шлях, которое контролируют россияне.

Расстрел украинских бойцов — местность возле Зеленого Пути и Леонидово в Курской области Фото: DeepState

В статье напомнили заявление Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, который 7 октября рассказал о еще одном случае казни: ВС РФ расстреляли трех украинцев. Тем временем следователь Юрий Белоусов сообщил, что ведется расследование убийства 93 украинских военнопленных. По мнению аналитиков Института изучения войны, которое привели журналисты, речь идет о тенденции: командиры ВС РФ позволяют совершать зверства против украинцев. Журналисты предупредили, что предыдущий исторический опыт свидетельствует о том, что россияне получат аналогичный ответ. В качестве аргумента, вспомнили события Второй мировой войны, когда военные Вермахта убили раненых в госпитале, а их после того нашли и наказали.

"На протяжении истории казни сдавшихся солдат одной стороной конфликта побуждали другую сторону казнить пленных в ответ. Российские войска лишь усиливают ужас и без того ужасной войны — и почти гарантируют, что зверства, которые они совершают, в конце концов также будут касаться и их самих", — подытожило издание Forbes.

Расстрел украинских бойцов в Курской области

Отметим, о расстреле 9 бойцов ВСУ13 октября рассказали аналитики проекта DeepState. Аналитики опубликовали скриншот записи с дрона, на котором видны тела убитых, которых россияне предварительно раздели и положили лицом к земле. Событие произошло рядом с селом Зеленый Путь тремя днями ранее — 10 октября. Информация поступила от бойцов 1 ОТБр, говорилось в заметке. Как выяснилось, речь идет о группе операторов дронов, которые находились в опорном пункте на определенном расстоянии от линии боев. Россияне прорвались вглубь подконтрольной украинцам территории, окружили их и захватили в плен после перестрелки.

Расстрел украинских бойцов — сообщение DeepState о событиях в Курской области РФ Фото: DeepState

Согласно данным лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс" казнь состоялась во время прорыва по линии Любимовка-Новоивановка: когда украинцы выходили на позиции, местность еще контролировалась Силами обороны, а бойцы стали "заложниками ситуации". На событие отреагировали украинские чиновники: Офис Генпрокурора открыл уголовное производство, а Лубинец обратился в международные институты.

Напоминаем, 6 сентября агентство CNN рассказало о количестве казней, которые совершили россияне в течение года. Один из случаев, который произошел в октябре — расстрел 16 бойцов ВСУ в районе Часового Яра, сообщили в соцсетях.