Массовый расстрел украинских пленных: в Госдепе США отреагировали

С самого начала полномасштабного вторжения Россия совершает ужасные действия, заявил пресс-секретарь Госдепа. Мэтью Миллер считает уместным расследование этого инцидента.

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Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер прокомментировал информацию о расстреле 16 украинских военнопленных российскими солдатами. На брифинге в среду, 2 октября, он заявил, что пока не может подтвердить эту информацию.

"Да, мы видели отчеты. Я не имею ни одной независимой информации, которая бы это подтверждала. Я думаю, что это правильно, что Украина проводит расследование, о котором они объявили, но, очевидно, в целом, мы видели, как Россия совершает ужасные действия с начала этого конфликта", — сказал Миллер.

Фокус по этическим соображениям не публикует кадры казни украинских военнопленных.

Расстрел украинских военных

Напомним, 1 октября в сети появились видео расстрела россиянами 16 украинских военных, которые сдаются в плен в районе Николаевки — Сухого Яра на Покровском направлении. На кадрах, которые снял беспилотник видно, как под контролем оккупантов военнослужащие ВСУ вышли из лесопосадки. После чего они выстраиваются в шеренгу, а оккупанты умышленно открывают по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, россияне добили в упор автоматной очередью.

Генеральный прокурор Андрей Костин назвал этот расстрел самым массовым известным случаем казни украинских военнопленных на линии фронта. Сейчас проводятся мероприятия по проверке опубликованного материала. Начаты следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.