Масовий розстріл українських полонених: у Держдепі США відреагували

Від самого початку повномасштабного вторгнення Росія вчиняє жахливі дії, заявив прессекретар Держдепу. Метью Міллер вважає доречним розслідування цього інциденту.

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Речник Держдепартаменту США Метью Міллер прокоментував інформацію щодо розстрілу 16 українських військовополонених російськими солдатами. На брифінгу у середу, 2 жовтня, він заявив, що наразі не може підтвердити цю інформацію.

"Так, ми бачили звіти. Я не маю жодної незалежної інформації, яка б це підтверджувала. Я думаю, що це правильно, що Україна проводить розслідування, про яке вони оголосили, але, очевидно, в цілому, ми бачили, як Росія вчиняє жахливі дії з початку цього конфлікту", — сказав Міллер.

Фокус з етичних міркувань не публікує кадри страти українських військовополонених.

Розстріл українських військових

Нагадаємо, 1 жовтня у мережі з'явились відео розстрілу росіянами 16 українських військових, які здаються в полон у районі Миколаївки – Сухого Яру на Покровському напрямку. На кадрах, які зняв безпілотник видно, як під контролем окупантів військовослужбовці ЗСУ вийшли з лісопосадки. Після чого вони шикуються в шеренгу, а окупанти умисно відкривають по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, росіяни добили впритул автоматною чергою.

Генеральний прокурор Андрій Костін назвав цей розстріл наймасовішим відомим випадком страти українських військовополонених на лінії фронту. Наразі проводяться заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі і розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин злочину. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.