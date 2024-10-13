ВС РФ казнили 9 украинских бойцов в Курской области: детали расстрела (фото)

В DeepState отметили, что трагедия произошла во время выхода бойцов на позиции, тогда как, по словам военнослужащего Станислава Бунятова, ребята находились в тылу, однако произошел прорыв.

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10 октября в Курской области (РФ) российские военнослужащие могли расстрелять девять бойцов Сил обороны. Фокус рассказывает, при каких обстоятельствах это могло произойти.

Расстрел украинских бойцов в Курской области

Утром 13 октября в DeepState сообщили со ссылкой на источники, что россияне расстреляли девять украинских бойцов в Курской области (РФ).

ВС РФ расстреляли украинских военных Фото: DeepState

"От наших источников в 1 ОТБр стало известно, что п*дары 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Шлях. Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что из-за ограниченного количества БК бойцы были вынуждены сдаться.

Россияне расстреляли дронщиков и смежников в районе Зеленого Пути Курской области.

РФ прорвала тыл ВСУ

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что бойцы находились в тылу, однако произошел прорыв.

"Ребята и были в тылу, произошел прорыв, п*дары зашли в их лесополосу с двух сторон, никто из пилотов добровольно не сдался, пацаны еб*шились до последнего! Если бы они могли отойти то отошли бы", — отметил "Осман".

По его словам, погибли очень достойные военные.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что враг расстрелял украинцев во время массированного штурма на линии Любимовка — Новоивановка, также ВС РФ удалось развить успех.

"Пацаны вышли уже заложниками ситуации, ведь по состоянию на обед 10.10.2024 с обеих сторон посадки были силы противника, а выход из ВОПа, который находился в посадке, вел просто в чистое поле, поэтому им пришлось сложить оружие, ведь варианта с отступлением не было никакого", — рассказал "Алекс".

Почему бойцы не могли взять большее количество БК

Офицер отметил, что не стоит делать виноватым экипажи БПЛА. Он рассказал, что на позиции они берут не только БК, но и антенны, дроны, другое сопутствующее оборудование.

"Его настолько дохр*на, что на дополнительные огневые средства надо назначать соответственно дополнительных людей", — добавил военный.

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Расстрел ВСУ: начато расследование

Генпрокурор Андрей Костин заявил о начале уголовного производства относительно вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — сказал Андрей Костин и добавил, что Офис генпрокурора делает все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые РФ совершает против Украины.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что возможный расстрел украинских бойцов является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"В очередной раз направил письма в ООН и МККК относительно очередного преступления россиян. Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность", — сказал Лубинец.

Напомним, 4 октября руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов заявил, что ВС РФ расстреляли 93 украинских военных, которые сдались в плен. Он отметил, что 80% казней произошли в этом году.

1 октября в Офисе генпрокурора рассказали, что оккупанты расстреляли 16 украинских бойцов на Покровском направлении Донецкой области. В Генпрокуратуре отметили, что это самый массовый известный случай смертной казни военнослужащих Сил обороны на линии фронта.