Большинство в этом году: ВС РФ расстреляли 93 украинских пленника на поле боя, — Генпрокуратура

По словам Юрия Белоусова, продолжается расследование 16 украинских военных, которые сдавались в плен россиянам. Так, уже известно, что казнить могли бойцов двух подразделений ВСУ.

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Российские оккупанты на поле боя расстреляли 93 украинских бойца, которые сдались в плен. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов.

По его словам, 80% казней украинских военных произошло в этом году. Такую тенденцию начали наблюдать с ноября 2023 года.

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Белоусов также заявил, что продолжается расследование 16 украинских военных, которые сдавались в плен россиянам. Так, уже известно, что казнить могли бойцов двух подразделений ВСУ.

"Мы знаем номера этих подразделений. Мы предварительно установили данные этих бойцов. Но мы эту информацию проверяем и из уважения к близким, родным, чтобы не ошибиться, фамилии еще устанавливаем", — сказал Белоусов.

Он заявил, что в принципе уже известно, где именно это произошло. Также известно, какие подразделения РФ могли быть причастны к этому.

Белоусов заявил, что сейчас в этом месте проходят активные боевые действия. К непосредственно месту казни нет доступа.

"Мы направили запросы во все возможные подразделения — разведки, военных, сделали запрос к нашим международным партнерам, чтобы собрать как можно больше информации", — добавил он.

Также представитель Генпрокуратуры заявил, что украинские военнопленные также погибают от пыток в местах лишения свободы в РФ. Уже сегодня есть 708 подозреваемых из ВС РФ в совершении военных преступлений. Из них 131 уже осуждены.

"Если мы говорим о казнях наших военнопленных, то у нас есть 38 уголовных производств. Уже есть 6 военнослужащих, которые получили подозрения", — подчеркнул он.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором "вагнеровцы" расстреляли добровольца ВСУ с Балтики. Сначала мужчину, которого поставили на колени в вырытой яме посреди деревьев в лесу, угрожая ножом, заставляют выразить благодарность Евгению Пригожину. Подлинность видео не подтверждена.