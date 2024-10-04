Більшість цього року: ЗС РФ розстріляли 93 українських бранців на полі бою, — Генпрокуратура

За словами Юрія Білоусова, триває розслідування 16 українських військових, які здавалися в полон росіянам. Так, уже відомо, що стратити могли бійців двох підрозділів ЗСУ.

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Російські окупанти на полі бою розстріляли 93 українських бійців, які здалися в полон. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Білоусов.

За його словами, 80% страт українських військових відбулося цього року. Таку тенденцію почали спостерігати з листопада 2023 року.

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Білоусов також заявив, що триває розслідування 16 українських військових, які здавалися в полон росіянам. Так, уже відомо, що стратити могли бійців двох підрозділів ЗСУ.

"Ми знаємо номери цих підрозділів. Ми попередньо встановили дані цих бійців. Але ми цю інформацію перевіряємо і з поваги до близьких, рідних, щоб не помилитися, прізвища ще встановлюємо", — сказав Білоусов.

Він заявив, що в принципі вже відомо, де саме це сталося. Також відомо, які підрозділи РФ могли бути причетні до цього.

Білоусов заявив, що зараз у цьому місці відбуваються активні бойові дії. До безпосередньо місця страти немає доступу.

"Ми направили запити в усі можливі підрозділи — розвідки, військових, зробили запит до наших міжнародних партнерів, щоб зібрати якомога більше інформації", — додав він.

Також представник Генпрокуратури заявив, що українські військовополонені також гинуть від тортур у місцях позбавлення волі в РФ. Уже сьогодні є 708 підозрюваних із ЗС РФ у скоєнні воєнних злочинів. З них 131 вже засуджено.

"Якщо ми говоримо про страти наших військовополонених, то в нас є 38 кримінальних проваджень. Уже є 6 військовослужбовців, які отримали підозри", — наголосив він.

Раніше в соціальних мережах з'явилося відео, на якому "вагнерівці" розстріляли добровольця ЗСУ з Балтики. Спочатку чоловіка, якого поставили на коліна у виритій ямі посеред дерев у лісі, погрожуючи ножем, змушують висловити подяку Євгену Пригожину. Справжність відео не підтверджена.