"Вагнеровцы" расстреляли добровольца ВСУ с Балтики: в сети распространяют видео казни

Подлинность видео не подтверждена. Официальные лица этот случай пока не комментировали.

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Российские оккупанты якобы расстреляли пленного балтийского добровольца, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины. Видео казни распространяют пропагандисты РФ, в частности Владислав Поздняков.

Сначала мужчину, которого поставили на колени в вырытой яме посреди деревьев в лесу, угрожая ножом, заставляют выразить благодарность Евгению Пригожину. Таким образом намекая, что они, возможно, происходят из частной военной компании "Вагнер".

"Спасибо дяде Жене Пригожину за то, что воспитал таких пацанов", — говорит человек на видео.

В другом ролике человека со связанными руками выводят в поле, где несколько человек в балаклавах, закрывающих лицо, стреляют в спину мужчине со словами "Именем Российской Федерации...".

Фокус по этическим соображениям не публикует указанное видео, которое может иметь признаки подделки.

Министерство обороны Украины, Генеральный штаб и омбудсмен событие не комментировали.

Напомним, российские войска на Торецком направлении расстреляли украинских пленных. Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что враг почти вплотную подошел к трем военнослужащим, которые выходили из подвала дома с поднятыми руками. Российские военные положили их лицом в землю и расстреляли в спину.

1 октября в сети появились видео расстрела россиянами 16 украинских военных, которые сдаются в плен в районе Николаевки — Сухого Яра на Покровском направлении. На кадрах, которые снял беспилотник видно, под контролем оккупантов военнослужащие ВСУ вышли из лесопосадки. После чего они выстраиваются в шеренгу, а оккупанты умышленно открывают по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, россияне добили в упор автоматной очередью.

Генеральный прокурор Андрей Костин назвал этот расстрел самым массовым известным случаем казни украинских военнопленных на линии фронта.