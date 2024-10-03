"Вагнерівці" розстріляли добровольця ЗСУ з Балтики: у мережі поширюють відео страти

Справжність відео не підтверджена. Офіційні особи цей випадок наразі не коментували.

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Російські окупанти нібито розстріляли полоненого балтійського добровольця, який воював у лавах Збройних сил України. Відео страти поширюють пропагандисти РФ, зокрема Владислав Поздняков.

Спочатку чоловіка, якого поставили на коліна у виритій ямі посеред дерев у лісі, погрожуючи ножем, змушують висловити вдячність Євгену Пригожину. Таким чином натякаючи, що вони, можливо, походять з приватної військової компанії "Вагнер".

"Спасибо дяде Жене Пригожину за то, что воспитал таких пацанов", — каже людина на відео.

У іншому ролику людину зі зв'язаними руками виводять у поле, де декілька осіб у балаклавах, що закривають обличчя, стріляють у спину чоловіку зі словами "Именем Российской Федерации…".

Фокус з етичних міркувань не публікує зазначене відео, яке може мати ознаки підробки.

Міністерство оборони України, Генеральний штаб та омбудсман подію не коментували.

Нагадаємо, російські війська на Торецькому напрямку розстріляли українських полонених. Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" розповів, що ворог майже впритул підійшов до трьох військовослужбовців, які виходили з підвалу будинку з піднятими руками. Російські військові поклали їх обличчям в землю і розстріляли в спину.

1 жовтня у мережі з'явились відео розстрілу росіянами 16 українських військових, які здаються в полон у районі Миколаївки — Сухого Яру на Покровському напрямку. На кадрах, які зняв безпілотник видно, під контролем окупантів військовослужбовці ЗСУ вийшли з лісопосадки. Після чого вони шикуються в шеренгу, а окупанти умисно відкривають по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, росіяни добили впритул автоматною чергою.

Генеральний прокурор Андрій Костін назвав цей розстріл наймасовішим відомим випадком страти українських військовополонених на лінії фронту.