Месть за побратимов: как ВСУ уничтожали 155-ю бригаду морпехов ВС РФ под Курском, — Forbes

Украинские военнослужащие после того, как захватчики казнили девять бойцов ВСУ, начали активные действия по поиску и ликвидации военных преступников. По итогам операции 155-я бригада морской пехоты РФ понесла огромные потери.

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155-я бригада морской пехоты ВС РФ осуществила ряд расстрелов украинских военнопленных в Курской области, однако бойцы Сил обороны были настроены найти и уничтожить всех причастных к таким акциям. Об истории "охоты" на причастных к военным преступлениям против военных Украины написали журналисты издания Forbes.

Медиа указывает, что 10 октября российские морпехи этой бригады захватили группу украинских операторов дронов в н.п. Зеленый Шлях на Курщине. Там россияне раздели украинцев, приказали им лечь лицом к земле, а затем расстреляли, убив всех девятерых пленных.

СМИ отмечает, что украинская сторона решила начать "охоту" на эту бригаду ВС РФ, осуществляя мощные атаки и устраивая врагу засады с целью уничтожить это подразделение россиян, не беря никого в плен. 18 октября десантники 95-й ДШБ ВСУ устроили засаду на колонну российских морпехов, где использовали дроны, танки, ракеты и мины против вражеских войск. В ходе боя было полностью уничтожено три БТРа и ликвидировано 30 россиян.

Эстафету по уничтожению подходила 47-я механизированная бригада ВСУ. После отдыха, она вернулась к выполнению боевых задач на Курщине, и атаковала упомянутое российское подразделение недалеко от села Новоивановка, расположенного в нескольких сотнях метров к северу от Зеленого Шляха. Там украинцы активно работали по позициям 155-й бригады морпехов ВС РФ, используя танки Abrams, боевые машины Bradley, обстреливая вражеские позиции из минометов и пушек.

К активной ликвидации российского подразделения присоединились украинские морские пехотинцы. Они атаковали вражеское подразделение с юга, использовав танки Т-64 и бронетранспортеры M-113. На помощь морпехам ВСУ подошли их коллеги из ДШВ, которые во время атаки с запада на российские позиции уничтожили семерых саперов из этой бригады ВС РФ.

Медиа указывает, что за две недели с момента расстрела украинских военнопленных, через главную дорогу возле Зеленого Шляха образовалось "кладбище уничтоженной российской техники стоимостью десятки миллионов долларов". Аналитики заметили по меньшей мере 17 единиц уничтоженных российских бронемашин, БТРов и танков на этом пути.

"Кажется, украинские мстители не потеряли ни одной бронетехники во время своих последних контратак, но это не значит, что они не имеют потерь. Группа из девяти морских пехотинцев 36-й бригады морской пехоты ВСУ в воскресенье попала под атаку россиян неподалеку Зеленого Пути, и была вынуждена вызвать артиллерийский огонь по своей позиции, когда российские войска приближались. Чудом все девять украинских солдат выжили, им удалось эвакуироваться, и даже по дороге забрать раненых", — отметил эстонский аналитик WarTranslated.

Журналисты констатируют, что российская 155-я бригада морской пехоты ВС РФ "была уничтожена высокомотивированными украинскими силами" как наказание за совершенные военные преступления. Однако несмотря на активность украинских военных, к остаткам окруженной и существенно разбитой бригады россиян уже скоро поступит подкрепление — первая группа военных из КНДР должна прибыть в ближайшие дни.

Напомним, Фокус писал о том, как ВСУ охотятся на 155 бригаду морской пехоты РФ. По словам журналистов, украинские военные ненавидят 155 бригаду морской пехоты больше, чем другие подразделения ВС РФ, поскольку ее военнослужащие казнили пленных Сил обороны.

Также мы рассказывали о том, как элитные украинские подразделения отомстили ВС РФ за расстрел побратимов. Российские оккупанты прорвались в тыл и расстреляли девять бойцов ВСУ. Месть на передовой не заставила себя ждать, и вскоре враг потерял ликвидированными в четыре раза больше морпехов.