"Это личное": элитные украинские подразделения отомстили ВС РФ за расстрел побратимов (видео)

Российские оккупанты прорвались в тыл и расстреляли девять бойцов ВСУ. Месть на передовой не заставила себя ждать, и вскоре враг потерял ликвидированными в четыре раза больше морпехов.

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Украинские морпехи атаковали бойцов ВС РФ, которые казнили девять военнопленных. Бой шел на хуторе Зеленый Шлях в Суджанском районе Курской области. Об этом 22 октября сообщили в Forbes.

10 октября бойцы российской 155 отдельной морской пехотной бригады захватили группу украинских операторов БПЛА в хуторе в Курской области. Украинцев раздели, приказали им лечь лицом в землю и расстреляли.

Через неделю бойцы 501 батальона морской пехоты ВСУ пошли в контратаку в этом районе и отплатили врагу за убийство девяти побратимов. Морпехи атаковали на нескольких бронетранспортерах M113 и паре танков Т-64.

"Т-64 выпустили дым для прикрытия и отстреливались своими 125-миллиметровыми пушками, нанеся резкий удар по крайней мере одной российской машине. Украинский дрон зафиксировал пятерых погибших россиян", — передали в СМИ.

155 вражескую бригаду также атаковали другие три элитные подразделения Сил обороны — 82 и 95 десантно-штурмовые бригады, а также 47 механизированная бригада. Бойцы 95 ОДШБр загнала российский взвод в тупик, атаковав с помощью беспилотников, танков, ракет и мин. Как результат — три уничтоженных колесных БТР и потеря 30 захватчиков погибшими.

"Окровавленная с трех сторон украинской армией, десантными силами и морской пехотой, 155-я бригада морской пехоты в беде. (…) Для украинских подразделений, которые контратакуют в районе Зеленого Шляха, разгром 155-й отдельной морской пехотной бригады является не только жизненным императивом. Это личное", — добавили в издании.

Напомним, 13 октября аналитики DeepState сообщили, что бойцы ВС РФ расстреляли девять военнопленных в Курской области. Военный Станислав "Осман" Бунятов отмечал, что бойцы находились в тылу, но враг совершил прорыв и зашел с двух сторон через лесополосу. Прокуратура начала расследование, омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил нарушение Женевской конвенции.

В Forbes информировали, что за расстрел ответственна 155 бригада морской пехоты ВС РФ. Сообщалось, что военное преступление было совершено в селе Леонидово — вблизи Зеленого Шляха, подконтрольного врагу.