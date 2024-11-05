Оккупанты казнили шестерых пленных бойцов ВСУ под Покровском: начато следствие

РФ захватили в плен и расстреляли трех украинских военных 23 октября под Селидовым. Еще троих убили 1 ноября также на Покровском направлении, сообщает офис генпрокурора.

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Российские военные во время наступления на город Селидово 23 октября расстреляли трех захваченных в плен украинских бойцов, а 1 ноября убили еще трех пленных военных ВСУ во время штурма на Покровском направлении. Донецкая областная прокуратура начала расследование этих преступлений, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Безоружных пленных бойцов ВСУ россияне расстреляли под Покровском Фото: Офис генерального прокурора

В офисе генпрокурора отметили, что расстрел безоружных военнопленных по Женевским конвенциям считается международным преступлением. По факту очередных военных преступлений россиян Донецкая областная прокуратура начала досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 УК Украины — "Нарушение законов и обычаев войны".

Сообщается, что расследовать расстрел пленных украинских бойцов будут следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 27 октября лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" сообщал, что ВС РФ расстреливают гражданских в Селидово. Тела погибших местных жителей обнаружил украинский оператор дрона, когда совершал облет города, кадры появились в сети. Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование.

26 октября издание Forbes сообщало, что военные ВСУ после того, как захватчики казнили девять украинских военнопленных, начали активно искать и ликвидировать военных преступников. Украинские бойцы уничтожали 155-ю бригаду морпехов ВС РФ под Курском, чтобы отомстить за убитых побратимов.