Оккупанты осудили 8 украинских морпехов за "обстрел Мариуполя": детали

Пленных украинских военных оккупанты приговорили к лишению свободы на сроки от 15 до 17 лет. Их будут держать в колонии строгого режима.

Верховный суд так называемой "Донецкой Народной Республики" вынес приговор восьмерым бойцам 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Оккупанты инкриминировали им обстрел газораспределительной и насосной станции в Мариуполе весной 2022 года. Сообщение об этом появилось 11 ноября на сайте Следственного комитета РФ.

Российские следователи якобы установили, что в период с марта по апрель 2022 года осужденные ими бойцы ВСУ, находясь в Мариуполе, обстреляли из минометов газораспределительные и насосные станции, и этим повредили критически важные объекты жизнеобеспечения и нанесли значительный материальный ущерб.

Оккупанты обвинили украинских военнопленных в "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом".

Россияне заявляют, что пленные украинские военнослужащие признали свою вину.

Отмечается, что заключенных будут держать в исправительной колонии строгого режима. Украинских морпехов приговорили к лишению свободы сроком от 15 до 17 лет. Также россияне в пресс-релизе обнародовали имена осужденных военнослужащих.

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Напомним, 5 ноября пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины сообщала, что оккупанты казнили шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении. В Донецкой областной прокуратуре начали досудебное расследование.

Кроме того, 27 октября лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказывал, что в Селидово ВС РФ расстреливают гражданских. Боец сообщил, что тела погибших мирных жителей зафиксировал украинский оператор дрона, когда совершал облет города.