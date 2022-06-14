"Танець на кістках": РФ готує до відкриття драмтеатр Маріуполя, де загинули сотні людей

Окупанти та їхні посібники хочуть, щоб театр відновив роботу до 10 вересня. Відкрити сезон планують зокрема танцювальними номерами.

Окупанти до 10 вересня готуються відновити роботу Донецького академічного обласного драматичного театру в Маріуполі, де внаслідок російського авіаудару 16 березня загинуло від 300 до 600 людей. Новий сезон відкриється танцювальними та концертними номерами, а також театральною постановкою. Про це повідомило російське агентство "РІА Новини".

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За словами так званого керівника драмтеатру Іллі Солоніна, зараз вирішується яка саме постановка "підійде до нагоди" відкриття. Крім цього, помічник окупантів додав, що розглядається варіант об'єднання труп драмтеатру та місцевої філармонії.

Радник чинного мера Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи цю інформацію у своєму телеграм-каналі, заявив, що росіяни вкотре "пробили дно нелюдяності", анонсувавши "танець на кістках" та "виставу на могильнику".

"І все організують окупанти разом із колаборантами. Коли наступного разу цинічна Росія почне знову кричати про гуманізм, просто згадайте це повідомлення", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, 16 березня російський літак скинув авіабомбу на будівлю драмтеатру в Маріуполі, де від обстрілу ховалися місцеві жителі з дітьми. У травні журналісти Associated Press у своєму розслідуванні повідомили, що внаслідок авіаудару з драмтеатру в Маріуполі загинуло 600 людей. Водночас місцева влада раніше говорила про 300 загиблих.

Також ми писали про те, що біля будівлі драмтеатру було великими літерами написано "діти", проте це не зупинило війська РФ. У травні окупанти завершили розбір завалів будівлі, а тіла загиблих поховали в безіменних могилах.