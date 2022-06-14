"Танец на костях": РФ готовит к открытию драмтеатр Мариуполя, где погибли сотни человек

Оккупанты и их пособники хотят, чтобы театр возобновил работу к 10 сентября. Открыть сезон планируется, в частности, танцевальными номерами.

Оккупанты к 10 сентября готовятся возобновить работу Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе, где в результате российского авиаудара 16 марта погибли от 300 до 600 человек. Новый сезон откроется танцевальными и концертными номерами, а также театральной постановкой. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости".

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По словам так называемого руководителя драмтеатра Ильи Солонина, сейчас решается, какая именно постановка "подойдет к случаю" открытия. Помимо этого пособник оккупантов добавил, что рассматривается вариант объединения трупп драмтеатра и местной филармонии.

Советник действующего мэра Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя эту информацию в своем телеграм-канале, заявил, что россияне в очередной раз "пробили дно бесчеловечности", анонсировав "танец на костях" и "спектакль на могильнике".

"И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная Россия начнет снова кричать о гуманизме, просто вспомните это сообщение", — добавил Андрющенко.

Напомним, 16 марта российский самолет сбросил авиабомбу на здание драмтеатра в Мариуполе, где от обстрелов прятались местные жители с детьми. В мае журналисты Associated Press в своем расследовании сообщили, что в результате авиаудара по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек. При этом местные власти ранее говорили о 300 погибших.

Также мы писали о том, что возле здания драмтеатра было крупными буквами написано "дети", однако это не остановило войска РФ. В мае оккупанты завершили разбор завалов здания, а тела погибших были похоронены в безымянных могилах.