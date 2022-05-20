Оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел из Драмтеатра, — советник мэра Мариуполя

По словам Петра Андрющенко, тела жертв оккупанты похоронили под безымянными номерами в братской могиле.

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Оккупационная власть завершила разбор завалов и вывоз тел погибших с Драматического театра в Мариуполе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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По его словам, после завершения разбора завалов Драматического театра оккупанты отогнали спецтехнику и открыли зону в центре Мариуполя.

Советник мэра портового города отметил, что из-за этого Украина никогда не узнает точное число погибших в результате авиаудара по зданию, в котором от обстрелов прятались сотни мирных жителей.

Андрющенко также сообщил, что тела погибших с Драматического театра в Мариуполе похоронили под безымянными номерами в одной из братских могил, которую оккупанты вырыли в неподконтрольном Киеву Мангуше.

"Если есть в 21 веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое. Ярость. Просто ярость", — прокомментировал советник мэра Мариуполя разбор завалов и захоронение жертв авиаудара по городскому драмтеатру.

[ + – ] Оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших в Драмтеатре [ + – ] Оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших в Драмтеатре

Напомним, в середине марта ВС РФ сбросили мощную авиабомбу на Драматический театр в Мариуполе, в котором от постоянных обстрелов прятались сотни мирных жителей. Местные власти сообщали о невозможности разобрать завалы здания, поскольку оккупанты продолжили обстреливать центр прифронтового города.

Позже агенство Associated Press сообщало, что в результате авиаудара ВС РФ по Драмтеатру погибли около 600 человек. На момент обстрела, по данным журналистов, в здании находились свыше 1200 жителей города, но точное число жертв установить невозможно.