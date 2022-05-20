Окупанти завершили розбір завалів і вивезення тіл із Драмтеатру, — радник мера Маріуполя

За словами Петра Андрющенка, тіла жертв окупанти поховали під безіменними номерами у братській могилі.

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Окупаційна влада завершила розбір завалів і вивезення тіл загиблих із Драматичного театру в Маріуполі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

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За його словами, після завершення розбору завалів Драматичного театру окупанти відігнали спецтехніку та відкрили зону в центрі Маріуполя.

Радник мера портового міста зазначив, що через це Україна ніколи не дізнається точну кількість загиблих унаслідок авіаудару по будівлі, в якій від обстрілу ховалися сотні мирних жителів.

Андрющенко також повідомив, що тіла загиблих із Драматичного театру в Маріуполі поховали під безіменними номерами в одній із братських могил, яку окупанти викопали у непідконтрольному Києву Мангуші.

"Якщо є в 21 столітті більший воєнний злочин проти людства, то я не знаю який. Лють. Просто лють", — прокоментував радник мера Маріуполя розбір завалів і поховання жертв авіаудару по міському драмтеатру.

[ + – ] Окупанти завершили розбір завалів і вивезення тіл загиблих у Драмтеатрі [ + – ] Окупанти завершили розбір завалів і вивезення тіл загиблих у Драмтеатрі

Нагадаємо, в середині березня ЗС РФ скинули потужну авіабомбу на Драматичний театр у Маріуполі, в якому від постійних обстрілів ховалися сотні мирних жителів. Місцева влада повідомляла про неможливість розібрати завали будівлі, оскільки окупанти продовжили обстрілювати центр прифронтового міста.

Пізніше агенція Associated Press повідомляла, що внаслідок авіаудару ЗС РФ по Драмтеатру загинули приблизно 600 людей. На момент обстрілу, за даними журналістів, у будівлі перебувало понад 1 200 жителів міста, але точну кількість жертв встановити неможливо.