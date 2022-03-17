ЗС РФ могли знати, що в драмтеатрі Маріуполя ховаються діти (фото)

Наразі досі неможливо встановити кількість загиблих, оскільки ворог обстрілює територію.

Біля будівлі драмтеатру в Маріуполі, на яку окупанти 16 березня скинули бомбу, було написано великими літерами "діти". Про це свідчить супутниковий знімок, оприлюднений американською компанією Maxar Technologies.

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Отже, російські загарбники знали, що в будівлі ховаються діти, але це їх не зупинило.

Більшість із тих, хто перебував у бомбосховищі під театром — жінки та діти.

"Ця будівля слугувала притулком, про це знали всі", — повідомило джерело Оглядача.

Попередньо відомо, що в момент авіаудару там перебували приблизно 1,5 тисячі людей.

Залишки будівлі й околиці продовжують обстрілюватися російськими військовими, через що рятувальники не можуть встановити кількість жертв і надати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, напередодні російські війська скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі.

Як повідомлялося, в обложеному Маріуполі практично не залишилося жодної будівлі без пошкоджень — майже 90% міста зруйновано.