ЗС РФ могли знати, що в драмтеатрі Маріуполя ховаються діти (фото)
Наразі досі неможливо встановити кількість загиблих, оскільки ворог обстрілює територію.
Біля будівлі драмтеатру в Маріуполі, на яку окупанти 16 березня скинули бомбу, було написано великими літерами "діти". Про це свідчить супутниковий знімок, оприлюднений американською компанією Maxar Technologies.
Отже, російські загарбники знали, що в будівлі ховаються діти, але це їх не зупинило.
Більшість із тих, хто перебував у бомбосховищі під театром — жінки та діти.
"Ця будівля слугувала притулком, про це знали всі", — повідомило джерело Оглядача.
Попередньо відомо, що в момент авіаудару там перебували приблизно 1,5 тисячі людей.
Залишки будівлі й околиці продовжують обстрілюватися російськими військовими, через що рятувальники не можуть встановити кількість жертв і надати допомогу постраждалим.
Нагадаємо, напередодні російські війська скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі.
Як повідомлялося, в обложеному Маріуполі практично не залишилося жодної будівлі без пошкоджень — майже 90% міста зруйновано.