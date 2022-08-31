"Реконструкция" драмтеатра в Мариуполе: россияне заливают бетоном тела погибших, – стратком ВСУ

Советник градоначальника Петр Андрющенко говорит, что строителям приказали не поднимать шум, а просто бетонировать. Чтобы не стоял трупный запах, некоторые места засыпают хлоркой.

Российские захватчики заливают бетоном тела погибших во время бомбардировки Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram со ссылкой на комментарии местных жителей.

Чтобы не стоял трупный запах, оккупанты засыпают эти места хлоркой. Строители получили приказ не поднимать шум насчет работ, не вытаскивать трупы, а просто "бетонировать".

"Неделю кукуем, сидим сложа кавычки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов в здании, там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы – вонь пробивается даже через толстый слой бетона", – говорят очевидцы.

По их словам, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".

Отметим, что российские оккупационные власти Мариуполя хотят к 10 сентября возобновить работу Донецкого академического областного драматического театра. ВС РФ 16 марта нанесли по зданию театра авиаудар, в результате там могло погибнуть до 600 человек.

Коллектив мариупольского драмтеатра после выступления в Мариуполе планируют организовать тур по России, сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко. Организатором турне станет российское бюджетное учреждение "Росконцерт".

"Труппа мариупольского драмтеатра, до сих пор планирующая представления на костях мариупольцев, планирует тур по России.. Нет цензурных слов и человечности для комментария и пожелания", – отметил он.

Напомним, что Андрющенко говорил в конце мая о завершении разбора завалов и вывозе тел погибших в мариупольском драматическом театре. Благодаря этому никто не узнает, сколько людей действительно там погибло от рук ВС РФ.

Журналисты Associated Press сообщали, что в момент авиаудара российской армии по драмтеатру в здании находились более 1200 гражданских. Недалеко от театра была полевая кухня, только на ней погибли около 100 человек.

В начале боевых действий люди крупными буквами написали слово "дети" перед зданием, но российских захватчиков это не остановило.