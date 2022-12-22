"Спираються на смерть": Росія стирає українську ідентичність окупованого Маріуполя, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що окупаційна влада дозволяє розбирати завали лише росіянам. Це робиться для того, щоб місцеві жителі не бачили, як із міста вивозять трупи.

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Росія стирає всі згадки про Україну в окупованому та зруйнованому Маріуполі. Так, РФ масово зносить пошкоджені будинки, ліквідує докази своїх військових злочинів. Про це пише Associated Press.

У матеріалі сказано, що російські солдати, будівельники, адміністратори та лікарі замінюють тисячі загиблих або українців, які виїхали з Маріуполя. Багато вулиць міста, які були перейменовані українською владою, тепер отримують радянські назви. Наприклад, проспект Миру перейменують на "проспект Леніна". Російська влада планує знести в окупованому Маріуполі понад 50 000 будинків.

Повідомляється, що окупаційна влада демонтувала меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років. Також зафарбували дві фрески, присвячені пам'яті жертв нападу Росії на Україну у 2014 році.

Як заявив посол США з Організації безпеки та співробітництва в Європі Майкл Карпентер, росіяни витрачають надмірну кількість часу на стирання проявів української ідентичності та дуже мало часу приділяють критичним потребам маріупольців.

[ + – ] Руйнування в Маріуполі Фото: Скриншот [ + – ] Руйнування в Маріуполі Фото: РИА Новости

Видання пише, що на місці зруйнованого комбінату "Азовсталь" росіяни планують збудувати якийсь "промисловий парк". Зруйнований авіабомбою Маріупольський драматичний театр, у якому загинули сотні мирних людей, прикрили екраном із контурами будівлі.

Росіяни відбудовують місто, спираючись на смерть

Видання пише, що змогло знайти понад 10 000 нових могил у Маріуполі, які з'явилися після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Число загиблих може втричі перевищувати ранні оцінки, що становили щонайменше 25 000 осіб.

Журналісти пишуть, що росіяни спираються на смерть, намагаючись заново відбудувати майже повністю зруйноване місто на березі Азовського моря.

Як розповіла журналістам місцева мешканка Лідія, якій довелося втекти до Канади, під час облоги Маріуполя у неї загинули 5-річний син та 7-річна племінниця. Дітей поховали на подвір'ї будинку.

"У нас забрали життя. У нас забрали нашу дитину", — сказала вона.

За її словами, хоч би що робили росіяни, вони не зможуть повернути Маріуполю втрачене, оскільки на кожній вулиці міста вони ж убивали людей.

[ + – ] Братські могили у Маріуполі

Інша мешканка Маріуполя Світлана, яка мешкає зараз у Києві, розповіла виданню, що в неї загинула сусідка — просто у себе в квартирі. Жінка бігла з міста, а коли повернулася за кілька місяців, то виявила, що тіло її подруги з квартири ніхто не вивіз. Також вона прокоментувала будівництво росіянами кількох нових будинків.

"Я не знаю, як можна зараз давати нам "цукерки" в обмін на зруйновані будинки та вбитих людей", — сказала вона.

Також помічник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який знаходиться у Дніпрі, заявив, що роботи з вивезення уламків та знесення будівель довіряють виключно росіянам. Це робиться для того, щоби місцеві жителі, які не змогли виїхати з окупованого міста, не бачили, як вивозять тіла. За його словами, у багатьох будинках, особливо в районі "Азовсталі", знаходиться від 50 до 100 тіл, кожне з яких ніколи не буде гідно поховане. Ці смерті залишаться незареєстрованими.

[ + – ] Вулиця у Маріуполі після обстрілу Фото: Getty Images

Раніше Фокус розповідав, як окупований Маріуполь переживає перші дні зими. Маріупольці, щоб хоч якось пережити холод без опалення, запінюють вікна будівельною піною, але і це не допомагає підтримувати стабільну температуру в квартирах.

Ще нагадаємо, що американський генерал спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Маріуполь. За словами Бена Ходжеса, встановлені у звільненому Херсоні системи HIMARS дадуть українській армії можливість прорватися до міста та відновити над ним свій контроль.