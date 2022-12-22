"Опираются на смерть": Россия стирает украинскую идентичность оккупированного Мариуполя, — СМИ

Журналисты пишут, что оккупационные власти разрешают разбирать завалы только россиянам. Это делается для того, чтобы местные жители не видели, как из города вывозят трупы.

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Россия стирает все упоминания об Украине в оккупированном и разрушенном Мариуполе. Так, РФ массово сносит поврежденные здания, ликвидирует доказательства своих военных преступлений. ОБ этом пишет Associated Press.

В материале сказано, что российские солдаты, строители, администраторы и врачи заменяют тысячи погибших или уехавших из Мариуполя украинцев. Многие улицы города, которые были переименованы украинскими властями, теперь получают советские названия. К примеру, проспект Мира переименуют в "проспект Ленина". Российские власти планируют снести в оккупированном Мариуполе более 50 000 домов.

Сообщается, что оккупационные власти демонтировали мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов. Также закрасили две фрески, посвященные памяти жертв нападения России на Украину в 2014 году.

Как заявил посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер, россияне тратят чрезмерное количество времени на стирание проявлений украинской идентичности и очень мало времени уделяют критическим нуждам мариупольцев.

[ + – ] Разрушения в Мариуполе Фото: Скриншот [ + – ] Разрушения в Мариуполе Фото: РИА Новости

Издание пишет, что на месте разрушенного комбината "Азовсталь" россияне планируют построить некий "промышленный парк". Разрушенный авиабомбой Мариупольский драматический театр, в котором погибли сотни мирных людей, прикрыли экраном с очертаниями здания.

Россияне отстраивают город, опираясь на смерть

Издание пишет, что смогло найти более 10 000 новых могил в Мариуполе, которые появились после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Число погибших может в три раза превышать ранние оценки, составлявшие не менее 25 000 человек.

Журналисты пишут, что россияне опираются на смерть, пытаясь заново отстроить практически полностью разрушенный город на берегу Азовского моря.

Как рассказала журналистам местная жительница Лидия, которой пришлось бежать в Канаду, во время осады Мариуполе у нее погибли 5-летний сын и 7-летняя племянница. Детей похоронили во дворе дома.

"У нас забрали жизнь. У нас забрали нашего ребенка", — сказала она.

По ее словам, что бы ни делали россияне, они не смогут вернуть Мариуполю утраченное, так как на каждой улице города они же убивали людей.

[ + – ] Братские могилы в Мариуполе

Другая жительница Мариуполя Светлана, проживающая сейчас в Киеве, рассказала изданию, что у нее погибла соседка — прямо у себя в квартире. Женщина бежала из города, а когда вернулась спустя несколько месяцев, то обнаружила, что тело ее подруги из квартиры никто не вывез. Также она прокомментировала строительство россиянами нескольких новых домов.

"Я не знаю, как можно сейчас давать нам "конфеты" в обмен на разрушенные дома и убитых людей", — сказала она.

Также помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который находится в Днепре, заявил, что работы по вывозу обломков и сносу зданий доверяют исключительно россиянам. Это делается для того, чтобы местные жители, которые не смогли выехать из оккупированного города, не видели, как вывозят тела. По его словам, во многих зданиях, особенно в районе "Азовстали", находится от 50 до 100 тел, каждое из которых никогда не будет достойно захоронено достойно. Эти смерти останутся незарегистрированными.

[ + – ] Улица в Мариуполе после обстрелов Фото: Getty Images

Ранее Фокус рассказывал, как оккупированный Мариуполь переживает первые дни зимы. Мариупольцы, чтобы хоть как-то пережить холода без отопления, запенивают окна строительной пеной, но и это не помогает поддерживать стабильную температуру в квартирах.

Еще напомним, что американский генерал спрогнозировал, когда ВСУ освободят Мариуполь. По словам Бена Ходжеса, установленные в освобожденном Херсоне системы HIMARS дадут украинской армии возможность прорваться в город и восстановить над ним свой контроль.