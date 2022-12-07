Замерзшая вода в кранах и трупы: как оккупированный Мариуполь переживает первые дни зимы (фото)

Мариупольцы, чтобы хоть как-то пережить холода без отопления, запенивают окна строительной пеной, но и это не помогает поддерживать стабильную температуру в квартирах.

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В оккупированном российскими военными Мариуполе установились минусовые температуры и оставшиеся в городе жители вынуждены выживать без отопления, воды и канализации. Фотографии из Мариуполя в первые зимние дни опубликовали в Телеграм-канале городского совета.

"Оккупанты устроили Мариуполю холодомор. В квартирах горожан вода превращается в лед", — подписали в мэрии фотографии из захваченного ВС РФ города.

На одном из фото видно, как вода превратилась в лед в поилке для домашнего животного.

[ + – ] Вода в мисочке для домашнего любимца превратилась в лед

На втором фото — водопроводный ран в одной из мариупольских квартир. Воспользоваться им невозможно: вода замерзла в трубах.

[ + – ] В кранах мариупольцев замерзла вода

Люди неоднократно пытались жаловаться оккупационным властям, но не получили даже ответов на бумаге на свои заявления.

Кроме того, в Левобережном районе города жители страдают от затопления из-за проблем с трубами. Из-за сноса жилых домов в районе бульвара Меотиды, канализационные трубы не выдержали нагрузки: улицы и подвалы домов затопило.

Кроме того, в многоэтажных домах в районе Меотиды нет отопления и отсутствуют окна. Люди пытаются сохранить в домах тепло, запенивая оконные проемы строительной пеной. Но и это не помогает. Температура в квартирах держится на уровне +1 градус Цельсия.

[ + – ] Температура в жилых квартирах не поднимается выше минимальных отметок

По словам местных, отопление не могут запустить не только из-за разрушенных котелен и порывов труб. Малочисленные работники ЖКХ до сих пор натыкаются в теплотрассе на трупы убитых зимой и весной мариупольцев.

Так, в одном из колодцев обнаружили сразу семь тел, которые лежали там с начала боевых действий на территории Мариуполя.

[ + – ] В тепловых колодцах в Мариуполе до сих пор находят тела погибших, которые лежат там еще с марта

Напомним, российские оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе. В общей сложности от обстрелов россиян пострадали 2257 многоквартирных домов.

Кроме того, мэр Мариуполя озвучил масштабы разрушений в городе. Оккупанты, по словам Вадима Бойченко, повредили 90% важной инфраструктуры, а обстрелами уничтожено свыше 11 тысяч жилых домов.