"22 тысячи жертв": мэр Мариуполя озвучил масштабы разрушений в городе (фото)

Оккупанты, по словам Вадима Бойченко, повредили 90% важной инфраструктуры, а обстрелами уничтожено свыше 11 тысяч жилых домов.

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Жертвами полномасштабного вторжения ВС РФ стали как минимум 22 тысячи жителей Мариуполя. Эту информацию во время презентации "Стратегии возрождения Мариуполя" озвучил мэр оккупированного города Вадим Бойченко.

По его словам, в портовом населенном пункте в результе вторжения и массированных обстрелов ВС РФ повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры. Вадим Бойченко подчеркнул, что в Мариуполе уничтожены 1368 зданий, 11384 жилых домов, 25 детских садов, 11 больниц, 53 учреждения культуры и спорта, а также 39 учебных заведений.

Общий размер убытков города от вторжения российских войск оцениваются в $14,5 миллиардов.

По предварительным данным, по словам Бойченко, в Мариуполе с первого дня полномаштабных боевых действий погибли как минимум 22 тысячи мирных жителей.

"22 тысячи погибших — это вдвое больше, чем фашисты натворили за 2 года оккупации", — продолжил мэр города во время презентации.

Помимо этого, из-за оккупации и боевых действий из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию выехали 200 тысяч жителей, а заложниками россиян остаются почти 120 тысяч.

[ + – ] 22 тысячи жителей Мариуполя погибли в результате вторжения ВС РФ [ + – ] 22 тысячи жителей Мариуполя погибли в результате вторжения ВС РФ [ + – ] 22 тысячи жителей Мариуполя погибли в результате вторжения ВС РФ

Днем ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о том, что оккупанты минируют подступы к захваченному городу. По его словам, ВС РФ устанавливают взрывчатку и мины на грунтовых дорогах и полях, которые прилегают к портовому населенному пункту.

Также сообщалось, что оккупанты провели на заводе "Азовсталь" крестный ход для "изгнания демонов" после украинских военнослужащих. Прихожане РПЦ также прошлись с иконами по улицам разрушенного Мариуполя.