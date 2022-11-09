Российские войска минируют подступы к Мариуполю, – Андрющенко (карта)

По данным советника мэра, оккупанты минируют грунтовые дороги и поля в селах возле Мариуполя.

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Оккупационные войска минируют пригород Мариуполя и устанавливают "зубы драконов". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале.

Российская армия выстраивает линию обороны вдоль линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское. Заявляется, что там ВС РФ проводят минирование грунтовых дорог и полей. Также устанавливаются противотанковые заграждения известные под названием "зубы дракона".

"Все указывает на ускоренное и усиленное укрепление города", — отмечает Андрющенко.

Также он добавил карту, где обустраивают эти линии.

Напомним, в Белгородской области устанавливают противотанковые пирамиды, чтобы защищать территорию от танковых атак. Последнее время в регионе часто происходят различные возгорания на военных объектах.

Ранее схожие рубежи оккупанты начали делать в районе Грабово Луганской области. Основная цель "зубов дракона" — остановка наступления врага.