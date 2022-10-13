ВС РФ сооружают противотанковую линию обороны с "зубами дракона" в Луганской области (фото)

Подобные укрепления сооружаются в 20 км от линии фронта, что может говорить о двух вещах: либо перехода РФ в "глубокую оборону", либо об ожиданиях врага в продвижении ВСУ.

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Российские оккупанты создают противотанковые линии обороны в районе Горского Луганской области. Местоположение работ удалось идентифицировать OSINT-аналитику Бенджамину Питтету.

Видео с созданием противотанковой траншеей опубликовали сами оккупанты. По задумке, они должны не дать совершать быстрые маневры в наступлении ВСУ. Аналитику удалось идентифицировать не только местоположение траншей, но и как их оборудуют.

[ + – ] Противотанковые рубежи обороны

Спутниковые изображение показывают, что помимо траншей ВС РФ создают две линии противотанковых бетонных пирамид, которые известны под названием "зубы дракона". Такие пирамиды позволяют ограничивать передвижение тяжелой бронетехники. Они широко применялись немецкими войсками в ходе Второй мировой войны.

[ + – ] Из чего состоит противотанковая линия обороны

Как пишет Defense Express, в "классическом" варианте бетонные пирамиды не просто устанавливаются на землю, но и имеют бетонный фундамент под слоем земли. Такая оборона предусматривает установку колючей проволоки, противопехотных и противотанковых мин.

[ + – ] Линия Зигфрида

Такие действия российскими войсками может говорить о том, что ВС РФ ожидают дальнейшего продвижения ВСУ в Луганской области или же переход в тотальную оборону.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА, ВСУ продолжают освобождение Луганщины. РФ пытается выстроить многослойную линию обороны в регионе.

Ранее в ISW отмечали, что украинское контрнаступление еще не достигло своего пика. Местность Луганской области подходит для ведения быстрых атак, которые практикует ВСУ.