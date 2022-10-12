ВСУ продолжают освобождать Луганскую область, — Гайдай

Российские войска пытаются выстроить многослойную линию обороны в регионе: строят в городах защитные сооружения, а всю первую линию фронта активно минируют.

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Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать оккупированные территории Луганской области. Российские войска обстреливают позиции украинских бойцов на этом направлении с помощью реактивной и ствольной артиллерии. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ситуация в Луганской области остается без изменений. Наши ВСУ понемногу продвигаются вперед", — отметил он.

Однако Гайдай заявил, что оккупанты пытаются выстроить многослойную линию обороны в регионе. Они строят в городах защитные сооружения, а всю первую линию фронта активно минируют.

"И это касается не только мостов, дорог, но и административных зданий", — сказал Гайдай.

Мобилизированные россияне прибывают на фронт

Глава Луганской ОВА рассказал, что украинские военные уже столкнулись с первой волной прибывших мобилизированных россиян. По его словам, первыми отправили людей с военным опытом, поэтому они являются самыми небезопасными. Однако они никак не влияют на положение дел на фронте, а только увеличивают количество погибших.

"Это все равно не регулярные войска, не было у них боевого слаживания, нет четкого понимая между подразделениями", — рассказал Сергей Гайдай.

Напомним, 9 октября стало известно, что украинские военные освободили семь сел в Луганской области. Населенные пункты находятся на границе с Харьковской областью.

Кроме того, ВСУ продолжают освобождать территории на юге Украине. По словам спикера ОК "ЮГ" Наталии Гуменюк, армия Украины продвигается в Херсонской области, а российские войска отходят от занятых рубежей.

12 октября стало известно, что украинские бойцы освободили пять сел в Бериславском районе Херсонской области.