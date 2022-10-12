Контрнаступление ВСУ: ОК "Юг" назвали освобожденные 5 сел в Херсонской области

Российские войска сосредоточены на том, чтобы не дать украинской армии идти вперед, однако несмотря на это, ВСУ удается освобождать новые населенные пункты.

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Украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области несмотря на все попытки ВС РФ остановиться контрнаступление. Об этом сообщают в ОК "Юг".

Подразделения российских войск сосредоточивают основные усилия на удержании захваченных территорий в Херсонской области. Несмотря на все усилия оккупантов, украинские военные смогли освободить 5 населенных пунктов в Бориславском районе:

Нововасилевка

Новогригорьевка

Новая Камянка

Трифоновка

Червоное

[ + – ] Освобождение Херсонской области

Сейчас в освобожденных селах проводятся стабилизационный мероприятия по восстановлению критической инфраструктуры и объектов социальной инфраструктуры. Российские войска активно применяют авиацию в ходе попыток атаковать позиции украинских военных. Применялись вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25. Пара самолетов атаковали недавно освобожденные села на правом берегу Днепра.

Также враг активно использует беспилотники для проведения разведки в освобожденных населенных пунктах.

Напомним, СМИ писали, что российские войска возвели новые понтонные переправы в Херсонской области. Одна из переправ лежит через реку Ингулец.

Ранее в ОК "Юг" заявили, что ВСУ продолжают продвижение в Херсонской области, а ВС РФ отступают вглубь захваченных территорий.