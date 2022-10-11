ВСУ продолжают освобождать территории на юге Украины, — ОК "ЮГ"

Украинские военные продвигаются в Херсонской области, а вражеские войска отходят вглубь занятых рубежей.

Related video

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать оккупированные Россией территории на юге страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, украинские военные продвигаются в Херсонской области, а вражеские войска отходят вглубь занятых рубежей.

"Мы продолжаем возвращать территории, мы продолжаем оттеснять врага на Херсонщине. Он уже меняет свои рубежи обороны на более глубокие", — сказала она.

Наталия Гуменюк рассказала, что за семь месяцев российские войска укрепили свою линию обороны железобетонными конструкциями. Она отметила, что может показаться, что продвижение украинской армии на этом направлении медленное, однако оно правильно спланировано. Позиции ВС РФ находятся под огневым контролем ВСУ, а вражеские склады с боеприпасами и техника уничтожаются.

"У врага все меньше шансов подтягивать для себя резервы, потому что Крымский мост, которым они 75% резервов подтягивали, не может работать в полную силу", — сказала Гуменюк.

Напомним, 9 октября стало известно, что армия Украины освободила 7 сел в Луганской области. Населенные пункты находятся на границе с Харьковской областью.

7 октября сообщалось, что ВСУ освободили более 2,4 тысячи квадратных километров в Херсонской области. С 1 октября ВСУ деоккупировали 29 населенных пунктов в регионе.